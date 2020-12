Niedzielski: Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia obecnych obostrzeń

Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali koronawirusa - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.