W Programie Trzecim Polskiego Radia szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień poinformował, że założenia dotyczące Narodowego Programu Szczepień mają zostać zaprezentowane zapewne we wtorek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Tego dnia program ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.

O narodowej strategii szczepień w poniedziałek rozmawiać będą prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego weźmie udział także m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM.

Dworczyk w tym kontekście został zapytany, czy można spodziewać się, że prezydent obejmie promocję programu szczepień swoim patronatem.

"My zawsze bardzo blisko współpracujemy z panem prezydentem w takich dużych projektach, a ten bez wątpienia do takich się zalicza - jest to jedno z największych logistycznych przedsięwzięć w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i po pierwsze: będziemy dyskutować merytorycznie dzisiaj na temat programu, bo on cały czas jeszcze jest doszlifowywany przed jutrzejszą Radą Ministrów i zatwierdzeniem, więc będziemy panu prezydentowi prezentować aktualny stan prac nad programem, a po drugie: będziemy rozmawiali też oczywiście o wszystkich formach współpracy dalej w czasie implementacji tego programu" - powiedział szef KPRM.

Polityk poinformował też, że o godz. 10 w poniedziałek zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Według przedstawionych założeń celem Narodowego Programu Szczepień jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.