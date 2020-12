Szczerski: Wszystko wskazuje na to, że bez szczepień nie da się opanować pandemii

Wszystko wskazuje na to, że bez szczepień nie da się opanować pandemii; prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na tym, by w tej sprawie zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, także to informacyjne - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.