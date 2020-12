Włochy: Ponad 1,8 mln osób zostanie zaszczepionych w pierwszej fazie od stycznia

Ponad 1,8 mln osób we Włoszech zostanie zaszczepionych przeciwko koronawirusowi w pierwszej fazie kampanii w styczniu - to dane z komuniktu rządowego komisarza do spraw kryzysu na tle pandemii. Jedna trzecia z tych osób otrzyma szczepionki w Lombardii i Lacjum.