Zakaz organizowania tajnych szkół religijnych propagujących radykalny islam, zakaz certyfikatów dziewictwa oraz wzmocnienie walki z przymusowymi małżeństwami, jak również egzekwowanie obowiązku przedszkolnego od 3. roku życia to główne założenia nowego prawa, które będzie procedowanie przez francuski parlament.

Ustawa wzmocni również prerogatywy władz do przeprowadzania kontroli w stowarzyszeniach i organizacjach religijnych oraz badania ich przepływów finansowych, jak również ułatwi zamykanie placówek edukacyjnych i sportowych.

Projekt ustawy „konsolidujący zasady Republiki” jest skierowany przeciw „zgubnej ideologii radykalnego islamizmu” - podkreślił Castex, dodając, że „ustawa nie jest tekstem przeciw religiom, ani w szczególności przeciw religii muzułmańskiej”.

„Odwrotnie, daje prawo do wolności, jest prawem ochronnym, jest prawem emancypacji w obliczu religijnego fundamentalizmu” – dodał szef rządu.

Dla szefa MSW Geralda Darmanina, głównego architekta ustawy, „jest to tekst, który ma na celu uspokojenie ducha i przywrócenie siły Republiki”.

„Stoimy w obliczu wroga, który atakuje nasze wartości, a nawet atakuje naszych współobywateli aktami terrorystycznymi - wszyscy wciąż pamiętamy straszny atak na Samuela Paty'ego czy atak w Nicei” - ocenił Castex w wywiadzie dla dziennika „Le Monde”.

Premier odniósł się do krytycznej oceny ustawy w mediach anglosaskich oraz słów pełnomocnika ds. wolności religijnej w USA Sama Brownbacka, który we wtorek wyraził „zaniepokojenie”, czy wolność religijna we Francji będzie przestrzegana w obliczu środków podjętych przez Paryż przeciwko radykalnemu islamizmowi po ostatnich atakach terrorystycznych.

„Nigdy nie pomylimy radykalnego islamizmu z muzułmanami” - odpowiedział Castex w rozmowie z "Le Monde".

„Ta ustawa jest projektem wyzwolenia muzułmanów z rosnącego uścisku radykalnego islamizmu w kwestii wyrażania ich wiary” - zapewnił premier.

Będziemy promować budowę islamu we Francji, a tym samym pozwolimy muzułmanom we Francji żyć wiarą i praktykować swoją religię w pokoju – obiecał szef rządu.

„Francja walczy z islamistycznym separatyzmem, nigdy z islamem” - podkreślił prezydent Emmanuel Macron w tekście z początku listopada, który ukazał się w brytyjskim dzienniku „Financial Times”.

