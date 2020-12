Jednostki azerskie wkroczyły do rejonu laczyńskiego – poinformował portal News.am. Jest to ostatni z trzech regionów, który na mocy porozumienia pokojowego po zaostrzeniu konfliktu w Górskim Karabachu ma przejść pod kontrolę Azerbejdżanu. Formalnie znajdują się one na terytorium tego kraju, lecz dotąd były kontrolowane i zamieszkane przez Ormian.

Jak poinformowała agencja AP, prezydent Azerbejdżanu oświadczył, iż jest to „historyczne zwycięstwo”, świadczące o „niezłomności ducha Azerów”.

Separatystyczny Górski Karabach to ormiańska enklawa, znajdująca się de iure na terytorium Azerbejdżanu. Region ten oraz kilka przylegających do niego terenów (również na terytorium Azerbejdżanu) od wojny w latach 90. ubiegłego wieku kontrolowali Ormianie.

We wrześniu Azerbejdżan podjął próbę odzyskania kontroli nad regionem. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie pokojowe.

Na jego mocy doszło do zawieszenia ognia, a do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego. Łączącą Armenię ze stolicą separatystycznego regionu Stepanakertem drogę, określaną jako korytarz laczyński, mają ochraniać rosyjskie wojska.

Porozumienie, które wywołało euforię w Azerbejdżanie, stało się przyczyną konfliktu politycznego i protestów w Armenii. Opozycja i wielu jej zwolenników wyszli na ulicę, domagając się dymisji premiera Nikola Paszyniana jako „zdrajcy”. Rozejm uznali oni za kapitulację.

We wtorek w Armenii odbył się kolejny protest, w czasie którego demonstranci usiłowali zablokować ulice w centrum Erywania. Poinformowano o zatrzymaniu 35 osób.