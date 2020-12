"Wiemy, że młodzi ludzie na ogół łagodniej przechodzą infekcję, ale mogą być częścią łańcucha i przenieść wirusa na dziadków podczas świąt" - stwierdził Heunicke.

Jak wyjaśnił, akcja powszechnego testowania 200 tys. osób w wieku 15-25 lat ma związek ze statystykami, które wskazują, że osoby młode stanowią 26 proc. wszystkich przypadków zakażenia koronawirusem w Kopenhadze. Natomiast w regionie stołecznym rejestrowanych jest 50 proc. infekcji Covid-19 w Danii.

W Kopenhadze oraz w 16 podstołecznych gminach od 7 grudnia do 2 stycznia mają obowiązywać zaostrzone restrykcje, m.in. w szkołach oraz w miejscach, gdzie spotyka się młodzież. Zaleca się naukę zdalną.

Duński rząd zapowiedział również wprowadzenie limitów osób, jakie będą mogły przebywać w placówkach handlowych. Ograniczenia będą uzależnione od powierzchni sklepowej. Zaapelowano również, aby w każdej rodzinie tylko jedna osoba zajęła się kupnem prezentów.

W Kopenhadze na głównym deptaku handlowym miasta Stroeget utworzono jednokierunkowe pasy oddzielające pieszych.

W Danii we wtorek potwierdzono 1468 przypadków koronawirusa, łączna liczba zakażeń to 81 949. W ciągu doby liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o dziewięć, do 846.