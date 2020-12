Informując o podpisaniu porozumienia z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl Kosiniak-Kamysz stwierdził, że zostało ono zawarte z reprezentantami tych, którzy są "solą naszej polskiej ziemi". "Tych, którzy płacą podatki, tworzą miejsca pracy, są tak naprawdę bohaterami współczesnych czasów, którzy w kryzysie gospodarczym ratują miejsca pracy, dają szanse na godne życie" - powiedział lider PSL.

Dodał, że porozumienie zostało podpisane "bazując" na wspólnych elementach programowych. "Powołanie powszechnego samorządu gospodarczego, postawienie na innowacyjną gospodarkę, wprowadzanie takich zasad, które nie utrudniają życia" - wymienił Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że jest to dla Koalicji Polskiej niezwykle ważny moment. "Będąc polityczną reprezentacją polskich przedsiębiorców, pracodawców, ludzi ciężkiej pracy jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę silny ruch tylko i wyłącznie wtedy, kiedy z nami są ci, którzy codzienną swoją pracą udowadniają jak ważne jest dbanie o każde miejsce pracy, o godność tej pracy, ale też jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie państwa wobec przedsiębiorców" - powiedział szef PSL.

Przewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Robert Składowski podkreślił, że polscy przedsiębiorcy jak nigdy dotąd, potrzebują, by ich głos został usłyszany.

"Koalicja Polska jest tym ugrupowaniem, które zawsze słyszało, co my mamy do powiedzenia. Za to serdecznie dziękuję prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i wszystkim koalicjantom. Dziękujemy za to, że udało się podpisać porozumienie na rzecz powszechnego samorządu gospodarczego, bo jest on gwarantem tego, że polski przedsiębiorca nie będzie omijany w dialogu i wydaje mi się, że nasz postulat dotyczący powszechnego samorządu gospodarczego teraz wybrzmi bardziej" - powiedział Składowski.

Uczestniczący we wtorkowej konferencji wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) podkreślał, że na polskich przedsiębiorców zawsze można było liczyć. "Dzisiaj to oni potrzebują pomocy, dzisiaj trzeba polskim przedsiębiorcom pomóc po to, żeby tak, jak dotychczas tworzyli PKB, tworzyli nowe miejsca pracy, tworzyli obszar przyjazny polskiej gospodarce" - powiedział.

Z kolei przewodnicząca współtworzącej Koalicję Polską Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka zaznaczyła, że UED ma w swoim programie wspieranie małych i średnich przedsiębiorców, bo - jak mówiła - "to przecież ci odważni ludzie, którzy pracują na własną rękę pomnażają dochód narodowy i korzysta z tego całe społeczeństwo".

W ubiegłym tygodniu władze PSL zdecydowały o zakończeniu współpracy z Kukiz'15 m.in. z powodu głosowań, w których posłowie tego ruchu poparli uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE.

W poniedziałek prezes PSL zapowiedział, że będzie zapraszał do Koalicji Polskiej nowe środowiska i że "będą to środowiska społeczne, środowiska reprezentujące ludzi bardzo ciężkiej pracy, przedsiębiorców".