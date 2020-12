Zaprezentowane we wtorek dane są najniższe od 5 października. Spada także liczba wykonywanych dziennie testów. Na przełomie października i listopada badano od 40 do 50 tys. osób; teraz - 20-25 tys. Zmienił się współczynnik pozytywnych wyników wśród wszystkich przeprowadzonych testów. Według danych resortu spadł z rekordowych 38 proc. do 20,5 proc. - to najmniejsza wartość od 3 października.

Od 1 marca, kiedy to w Czechach stwierdzono pierwsze przypadki infekcji koronawirusem, badania potwierdziły zakażenie u 523 298 osób, z których 451 607 wyzdrowiało, a 8295 zmarło. W niedzielę odnotowano 82 zgony - najmniej od połowy października. Według danych ministerstwa w poniedziałek zmarło 61 chorych na Covid-19, ale te dane będą jeszcze uaktualniane w ciągu dnia.

Mniej pacjentów z koronawirusem przyjmują czeskie szpitale. Resort zdrowia podał, że w niedzielę było hospitalizowanych 4505 chorych, 656 z nich w ciężkim stanie. Liczba osób leczonych na Covid-19 w szpitalach spadła o połowę w porównaniu z początkiem listopada, gdy była najwyższa.