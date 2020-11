Ostatnia większa manifestacja protestujących przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego miała miejsce w Warszawie 18 listopada 2020 r. Wtedy to policja już od samego początku nie chciała dopuścić do rozpoczęcia spaceru nieustannie blokując manifestujących, próbując wystawiać mandaty czy legitymując osoby z transparentami.

Gdy manifestującym ostatecznie udało dotrzeć się pod siedzibę TVP na Pl. Powstańców w Warszawy, służby najpierw otoczyły protestujących, a następnie znajdujący się w tłumie policyjni „tajniacy” zaatakowali obywateli teleskopowymi pałkami. Policja kilkukrotnie użyła również gazu. Spryskane nim zostały aktywistki Strajku Kobiet Marta Lempart i Klementyna Suchanow oraz posłanka Lewicy Magdalena Biejat, w momencie gdy pokazywała policjantom swoją legitymację poselską. Z kolei, jak twierdzi posłanka Monika Wielichowska, policjant miał złamać jej legitymację poselską, gdy ta próbowała pomóc jednemu z zatrzymanych.

Jak się okazuje, Strajk Kobiet nie przestraszył się coraz bardziej bezpośrednich działań policji i planuje kolejne protesty.

- Wiosną mieliśmy strach przed mandatami, a teraz przed zatrzymaniem. Ta granica się przesunęła. Jak już takie rzeczy się przejdzie, to strach jest mniejszy. Zdaje się sprawę z tego, że to nie jest koniec świata, że to jest część protestów, że walka tak wygląda, że policjanci są właśnie tacy – mówiła w wywiadzie dla gazetpawna.pl Marta Lempart.

„Blokada Warszawy” – 23 listopada 2020 r. godz. 16:00

Wracający z pracy warszawiacy mogą spodziewać się dzisiaj utrudnień w ruchu. Na 16:00 Strajk Kobiet zaplanował kolejną „Blokadę Warszawy”, tym razem w wersji samochodowej. Miejsce rozpoczęcia protestu ogłoszone ma zostać po godzinie 15:30.

Rocznica uzyskania praw wyborczych kobiet – 28 listopada 2020 r.

W 102 rocznicę uzyskania praw wyborczych przez Polki Strajk Kobiet planuje następny ogólnopolski protest. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji, jaką formę przyjmie manifestacja.