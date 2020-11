Nocne kursy metra na pierwszej linii podziemnej kolejki realizowane są w piątki od godz. 24 do soboty do godz. 2 i od sobotniej północy do niedzieli, do godz. 2. Każdej z tych nocy realizowanych jest osiem par kursów (16 przejazdów). Natomiast na drugiej linii jest w tym czasie jest 9 połączeń w każdą stronę (18 przejazdów). Każdego weekendu jest to ponad 60 kursów.

Jak dowiedziała się PAP w ZTM, obłożenie tych kursów jest o 80 proc. mniejsze niż przed wybuchem pandemii. Dlatego ZTM zastanawia się nad ich zawieszeniem i liczy, ile można by było na tym zaoszczędzić.

Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w poniedziałek lub wtorek.

PAP została jednocześnie zapewniona, że nie ma planów ograniczenia lub całkowitej likwidacji kursowania nocnych autobusów. (PAP)

Autor: Marcin Kucharzewski