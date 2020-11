W sobotę na rządowej stronie gov.pl opublikowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które rząd ma sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Tzw. etap odpowiedzialności będzie obowiązywał od 28.11 do 27.12. Od 28.12 rząd rozważa etap stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy strefy z różnymi obostrzeniami. W ostateczności rząd miałby wprowadzić kwarantannę narodową. Wszystkie projekty mają być poddane konsultacjom społecznym.

Premier Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej informując o scenariuszach działania na różne przypadki przebiegu epidemii podkreślał, że przed nami okres 100 dni solidarności.

W projekcie rozporządzenia dotyczącego tzw. etapu stabilizacji napisano, że przepisy miałyby wejść w życie 28 grudnia br. Przepisy przewidują podzielenie kraju - w zależności o sytuacji epidemicznej - na trzy strefy z różnym poziomie obostrzeń, czyli na strefę czerwoną, żółtą i zieloną.

Zgodnie z zapowiedziami rządu strefa czerwona zostanie wprowadzona, kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 19 tys.

W strefie czerwonej podczas przemieszczania się będzie obowiązek zachowania dystansu 1,5 m od innych osób, a dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia, od poniedziałku do piątku, w godz. 8–16 będą mogła poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem.

Wydarzenia kulturalne i seanse kinowe w strefie czerwone będą mogły odbywać się z udziałem 1/4 publiczności, tzn. zajętych będzie mogło być 25 proc. miejsc przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

W transporcie publicznym zajętych będzie mogło być 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Podczas mszy świętych w kościołach będzie mogła być maksymalnie 1 osoba na 15m2, będzie tez obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Liczba uczestników zgromadzeń będzie ograniczona maksymalnie do 5 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m. Imprezy organizowane w domu będzie obowiązywał limit 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Zakazana będzie w strefie czerwonej organizacja wesel, komunii i konsolacji, a targi i wydarzenia będą dopuszczalne jedynie online. Zawieszona będzie działalność parków rozrywki.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej powrócą do nauki stacjonarnej. W sklepach i galeriach handlowych liczba klientów zostanie ograniczona do maksymalnie 1 osoby na 15m2, a godziny dla seniorów będą obowiązywały od poniedziałku do piątku w godz 10–12.

Działalność hoteli pozostanie zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków.

Restauracje będzie mogły serwować dania wyłącznie na wynos i z dowozem. Salony fryzjerskie i kosmetyczne będą mogły działać w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami.

Siłownie, kluby fitness i aquaparki pozostaną zamknięte; wydarzenia sportowe będą mogły się odbywać, ale bez udziału publiczności.

Jak zapowiada rząd, strefa żółta będzie obowiązywać, gdy średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 9,4 tys.

W takiej strefie nie będzie ograniczeń w przemieszczaniu się, wydarzenia kulturalne i seanse kinowe będą odbywać się z udziałem 1/4 publiczności. Podobnie jak w strefie czerwonej, w transporcie publicznym zajętych będzie mogło być 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

W kościołach będzie mogła być maksymalnie 1 osoba na 7 m2, w zgromadzeniu będzie mogło uczestniczyć max. 25 osób, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m.

Możliwe będzie organizowanie wesel, komunii i konsolacji, ale z udziałem maksymalnie 50 osób. Targi i wydarzenia nadal będą mogły być tylko w formie online. W parkach rozrywki będzie mogła być maksymalnie 1 osoba na 7 m2.

Nauczanie będzie odbywać się w formie hybrydowej; w sklepach i galeriach handlowe limit klientów będzie wynosił maksymalnie 1 osoba na 7 m2.

Hotele będą mogły działać bez ograniczeń, a restauracje i knajpy będą otwarte w godz. 6–21; nie będzie ograniczeń w działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych. W siłowniach, klubach fitness i aquaparkach będzie limit: 1 osoba na 7 m2, w aquaparkach możliwe będzie max. 50-proc. obłożenie.

Wydarzenia sportowe będzie mogła śledzić na miejscu 1/4 publiczności.

Najłagodniejsze obostrzenia obowiązywałyby w strefie zielonej, która będzie wprowadzona, kiedy dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 3,8 tys.

W takiej strefie nie będzie ograniczeń w przemieszczaniu się, zaś w wydarzeniach kulturalnych i w seansach kinowych będzie mógł brać udział co drugi widz. W transporcie publicznym będzie mogło być zajętych 100 proc. liczby miejsc siedzących, albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

W kościołach będzie limit 1 osoby na 4 m2, a w zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Wesela, komunie i konsolacje będą możliwe z udziałem maksymalnie 100 osób, a targi i wydarzenia z limitem 1 osoby na 4 m2. Podobny limit będzie w parkach rozrywki. Nauczanie będzie prowadzone w formie hybrydowej.

Sklepy i galerie handlowe, hotele, gastronomia oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne będą mogły działać bez ograniczeń. W siłowniach i klubach fitness utrzymany będzie limit 1 osoby na 7 m2, a w aquaparkach – max. 50-proc. obłożenie. Wydarzenia sportowe będą mogły się odbywać przy limicie 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność.

W sobotę resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 24 213 osób, zmarło 574 chorych. Na czele województw z największą liczbą zakażeń są: Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk i Małopolska. Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 843 475 osób. 13 288 chorych zmarło. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa