W sobotę premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan działania na najbliższy czas obejmujący "etap odpowiedzialności" - od 28 listopada do 27 grudnia oraz "etap stabilizacji" - najwcześniej od 28 grudnia, jeśli spadnie liczba zachorowań. Jeśli przekroczymy średnią liczbę zakażeń na poziomie 27 tys., możliwe będzie wprowadzenie kwarantanny narodowej. Projekty rozporządzeń dotyczących wszystkich trzech scenariuszy zamieszczono w sobotę na portalu gov.pl i poddano je konsultacjom.

Uwagi do projektu dotyczącego "etapu odpowiedzialności" można zgłaszać do poniedziałku do godz. 20. W projekcie zachowano większość już obowiązujących ograniczeń. Do 27 grudnia utrzymano zakaz organizowania dyskotek, prowadzenia basenów, siłowni i klubów fitness z wyjątkiem obiektów w podmiotach leczniczych i tych przeznaczonych dla sportowców, uczniów i studentów - w ramach zajęć w szkole i na uczelni. Nadal nie można też organizować wesel i konsolacji.

Do 27 grudnia usługi hotelarskie pozostaną dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej, sportowców i medyków. Lokale gastronomiczne mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Zgodnie z projektem, nadal zamknięte mają być biblioteki, kina i instytucje kultury. Wydarzenia sportowe mogą być organizowane bez udziału publiczności. Targi, wystawy i konferencje mogą być tylko w formie online. Nadal zamknięte mają być uzdrowiska. W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

W kościołach może przebywać maksymalnie 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu 1,5 m odległości od innych osób i zakryciu nosa i ust. W dalszym ciągu mają obowiązywać ograniczenia liczby pasażerów w transporcie publicznym do 50 proc. liczby miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą działać przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Utrzymano godziny dla seniorów w sklepach i obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

W projekcie zrezygnowano z zakazu działania w galeriach i parkach handlowych sklepów odzieżowych czy meblowych. W związku z tym, od 28 listopada, czyli przewidywanego terminu wejścia w życie rozporządzenia, wszystkie sklepy i obiekty usługowe w galeriach będą mogły być otwarte przy zachowaniu reżimu sanitarnego i limitu osób – maksymalnie 1 osoba na 15 m2.

W projekcie zapisano też, że w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, klienci muszą zachowywać między sobą odległość minimum 1,5 m.

W sobotę premier zapowiedział, że nauka zdalna w szkołach zostanie przedłużona do świąt, a ferie zimowe odbędą się w jednym terminie dla wszystkich województw. Te kwestie będą uregulowane w oddzielnych rozporządzeniach. "Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe" - poinformowano na portalu gov.pl.

W projekcie rozporządzenia dotyczącym "etapu odpowiedzialności" utrzymano ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia: od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec