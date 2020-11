Idą duże zmiany w sposobie dystrybucji funduszy europejskich w latach 2021-2027. „DGP” dotarł do pisma, które do mazowieckiego samorządu skierował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Informuje w nim o planach rządu na podział eurofunduszy w latach 2021-2027. Co prawda nie porusza w nim tematu polsko-węgierskiego weta dotyczącego nowego unijnego budżetu oraz jego możliwych skutków, jednak - jak ustaliliśmy - pismo i tak wywołało spore poruszenie wśród adresatów.

W dokumencie omawiane są dwie kwestie. Pierwsza jest zasadniczo korzystna dla władz woj. mazowieckiego. Po kilkuletnich dyskusjach rząd ostatecznie zgodził się, by mniej zamożna część województwa (tereny bez regionu stołecznego) uzyskały dostęp do środków ramach Programu Polska Wschodnia Plus. W obecnej perspektywie na lata 2014-2020 budżet tego programu wynosi 2 mld euro i obejmuje pięć województw z tzw. ściany wschodniej: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

- Prawie wszystkie podregiony regionu NUTS 2 - Mazowieckiego regionalnego znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a ich poziom rozwoju gospodarczego zbliżony jest do poziomu rozwoju województw wschodniej Polski. Biorąc pod uwagę powyższe, przychylam się do propozycji uwzględnienia regionu NUTS 2 - Mazowieckiego regionalnego w Programie Polska Wschodnia Plus - deklaruje minister Kościński.

- Tę decyzję można skomentować w dwóch słowach: lepiej późno niż wcale - komentuje marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.

Jednak druga informacja przekazana w tym samym piśmie przez Tadeusza Kościńskiego wywołała niemałe poruszenie wśród samorządowych urzędników. Dotyczy ona regionu NUTS 2 - Warszawskiego stołecznego (Warszawa i 9 okolicznych powiatów - piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, grodziski, nowodworski, wołomiński, otwocki, legionowski, miński). Region ten, jak wskazuje minister Kościński, będzie jedynym regionem w Polsce zaliczonym do kategorii regionów lepiej rozwiniętych w perspektywie 2021-2027. - Obecnie nie znamy jeszcze ostatecznego podziału alokacji środków […] dla Polski pomiędzy poszczególne kategorie regionów. Niemniej jednak na podstawie własnych obliczeń przewidujemy, że będzie to kwota znacząco mniejsza od budżetu obecnego RPO mazowieckiego - informuje minister. - Doświadczenia z realizacji bieżącej perspektywy oraz fakt, że w regionie warszawskim stołecznym skupione są firmy oraz instytucje prowadzące działalność B+R+I potwierdzają konieczność zapewnienia w programach krajowych chociaż niewielkiej alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie projektów horyzontalnych dla całej Polski, które będzie mozna rozliczać pro-rata i osiągnąć maksymalne efekty z zaangażowanych środków. Planujemy zatem zaprogramowanie całości alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego w ramach kontynuacji POIR, POWER, POPC i POPT - dodaje Tadeusz Kościński.

Jak mówią nam władze województwa, ta zapowiedź oznacza, że stolica i okoliczne powiaty, decyzją ministerstwa, zostają wyłączone z regionalnego wsparcia unijnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla Mazowsza (takich programów regionalnych jest dziś w sumie 16 - po jednym na województw, a Mazowsze ma do dyspozycji w latach 2014-2020 ponad 2 mld euro).

- Minister nie napisał wprost, że Warszawa i okoliczne powiaty nie mają już dostępu do środków unijnych na poziomie regionalnym, ale dokładnie to właśnie ta decyzja oznacza - przekonuje Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim. - Jeśli, jak podkreślono, cała alokacja ma być dostępna w ramach programów centralnych, czyli tych, o których decyduje rząd, a nie samorząd, to podwarszawskie gminy tracą właśnie szansę na dofinansowanie inwestycji takich jak np. budowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowa dróg lokalnych, budowa kanalizacji, boisk czy placów zabaw. Nie będzie też możliwe finansowanie przedszkoli, szkół i ich uczniów szczebla podstawowego i ponadpodstawowego, osób starszych, z niepełnosprawnością i innych potrzebujących wsparcia, a także osób bezrobotnych, pracodawców i ich pracowników. Wykluczone z dofinansowania zostaną podmioty lecznicze o zasięgu lokalnym i regionalnym - przekonuje Marcin Wajda.

- PiS kolejny raz dąży do rozmontowania Mazowsza i uderzenia we władze samorządowe regionu - mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Co prawda przyznaje, że stolica, jako zamożna jednostka, już dziś większość projektów realizuje przy pomocy eurofunduszy z centralnych programów operacyjnych typu Infrastruktura i Środowisko (zarządzanych przez rząd). Ale możliwość korzystania z dotacji w ramach mazowieckiego RPO pozwala realizować projekty metropolitalne, łączące Warszawę z resztą regionu, choćby parkingi P+R w gminach sąsiadujących czy połączenia rowerowe. - Wskutek zmian, które forsuje PiS, zamiast współpracować z regionem, my, samorządowcy metropolii warszawskiej, każdorazowo będziemy musieli prosić rząd, by regionowi stołecznemu coś skapnęło z pańskiego stołu.

Na podstawie politycznych przesłanek rząd będzie chciał, wbrew polityce Komisji Europejskiej, całkowicie odciąć region stołeczny od eurofunduszy - przestrzega Trzaskowski.

O komentarz poprosiliśmy już Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (oba resorty podlegają Tadeuszowi Kościńskiemu). Gdy uzyskamy stanowiska ministerstw, niezwłocznie zaktualizujemy tekst. Sam Kościński w omawianym piśmie podkreśla, że region warszawski stołeczny będzie mógł w kolejnej perspektywie unijnej korzystać ze środków Funduszu Spójności, które są dostępne „na tych samych zasadach dla wszystkich regionów w Polsce”.

- Idea funduszy unijnych polega na tym, że w większej mierze wsparcie kierowane jest do regionów, które takiego wsparcia potrzebują. Podział statystyczny Mazowsza na poziome tzw. NUTS, o który Adam Struzik sam zabiegał, dziś pozwala na bardziej efektywną dystrybucję środków pomiędzy biedniejszymi i zamożniejszymi częściami kraju. Jak rozumiem, teraz będzie awantura, że najbogatszy region w Polsce, z obiektywnych przyczyn, otrzyma mniejsze wsparcie - komentuje nasz rozmówca z rządu.

W tle zapowiedzi ministra Kościńskiego rodzą się też pytania o to, czy nie jest to szykowanie gruntu pod zapowiadany przez PiS podział administracyjny woj. mazowieckiego. Część z naszych rozmówców przychyla się do tej tezy, jednak pojawiają się też opinie, że równie dobrze tego typu operacja, dotycząca nowego sposobu podziału eurofunduszy, może świadczyć o tym, że PiS z podziału administracyjnego zrezygnuje. - To byłaby duża operacja logistyczna i otwarcie kolejnego frontu walki, na co PiS może już nie mieć ochoty. Być może więc uda mu się osłabić wpływy Adama Struzika poprzez zmiany na poziomie funduszy europejskich i odebranie Struzikowi narzędzi do kreowania polityki regionalnej - komentuje jeden z naszych rozmówców.