Jak podkreśla Reuters, szybkie zestawy antygenów są mniej precyzyjne niż standardowe testy PCR, ale mogą dać wyniki w ciągu kilku minut, w przeciwieństwie do kilku dni, jak w przypadku tych drugich. To może okazać się kluczowym narzędziem w walce z dużymi epidemiami.

Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podkreśla, że testy pokazują, jaki jest zasięg i etap rozprzestrzeniania się wirusa, jak się rozwija pandemia.

"Jest to decydujące narzędzie spowolnienia rozprzestrzeniania się Covid-19. Aby zwiększyć koordynację UE w zakresie metod testowania, udostępniamy dziś państwom członkowskim wytyczne dotyczące stosowania szybkich testów antygenowych w celu lepszego zarządzania ogniskami Covid-19” - zaznaczyła.

Komisja oceniła, że dokładność szybkich testów wzrasta, gdy są one stosowane u ludzi do pięciu dni od stwierdzenia objawów. Wezwała również państwa do wzajemnego uznawania wyników szybkich testów i dzielenia się doświadczeniami w testowaniu.

Zgodnie z dokumentem prezydencji niemieckiej, do którego dotarł Reuters, rządy UE mają różne zasady dotyczące testów antygenowych i wiele z nich niechętnie odnosi się do przyjęcia wspólnych standardów.

Ten temat ma pojawić się na czwartkowej wideokonferencji unijnych przywódców.