"Marek Gróbarczyk został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w @MI_GOV_PL" - zatweetował rzecznik MI Szymon Huptyś w poniedziałek.

Marek Gróbarczyk ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa. Ukończył wiele kursów z dziedziny zarządzania i finansów.

Gróbarczyk pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował także kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego – był członkiem zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych.

W 2007 r. sprawował urząd Ministra Gospodarki Morskiej. Przygotował m.in. dwa programy; Budowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru gazu skroplonego oraz Budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Był także zastępcą członka Komisji Rybołówstwa oraz dwóch delegacji – do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.(PAP)

