Na środę 18 listopada 2020 r. Strajk Kobiet zapowiedział kolejne masowe protesty związane ze sprzeciwem wobec ograniczania prawa od aborcji, które jest pokłosiem wydanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej.

Data ta nie jest przypadkowa. Na środowym posiedzeniu Sejmu pojawi się bowiem projekt ustawy o hospicjach perintalnych. Jak przekonują jego autorzy z Solidarnej Polski, celem nowych przepisów ma być umożliwienie kobiecie w ciąży skorzystania z profesjonalnej pomocy lekarskiej w momencie, gdy dowiaduje się ona o wadzie letalnej płodu.

Co jeszcze zawierać ma projekt Solidarnej Polski? Zostanie zdefiniowana w nim wada letalna płodu. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami, w szpitalach mają pojawić się także koordynatorzy perinatalnej opieki paliatywnej oraz konsylia składające się z lekarzy i psychologów, którzy pomogą w ustaleniu odpowiedniego miejsca porodu, sposobu objęcia ochroną kobiety do czasu porodu i po porodzie.

To właśnie ta część projektu „Ziobrystów” budzi największe obawy wśród strajkujących kobiet. W poście opublikowanym na Instagramie i Facebooku Strajku Kobiet przekonują one, że w przygotowanych przepisach chodzi o to „aby po stwierdzeniu wady podczas badań prenatalnych zamknąć ciężarne w czterech ścianach, żeby nie mogły dokonać aborcji tam, gdzie jest to legalne i bezpieczne”.

Blokada Sejmu – 18 listopada 2020 r. godz. 18:00

W związku z brakiem zgody na tego rodzaju rozwiązana prawne Strajk Kobiet zapowiedział na 18 listopada 2020 r. o godzinie 18:00 blokadę Sejmu.

Inne strajkowe wydarzenia zaplanowane na 18 listopada 2020 r. to:

