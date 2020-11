ZASP: Zgłaszanie kandydatur do "Nagrody Róży" - do 20 listopada

Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP postanowiła wręczać co roku "Nagrodę Róży" za najlepszy debiut aktorski w Teatrze Telewizji, "w sieci" i w Teatrze Polskiego Radia. Na stronie ZASP-u zaapelowano w poniedziałek o zgłaszanie kandydatur do nagrody - do 20 listopada.