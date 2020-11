Współpraca ekspertów firmy z rządowym zespołem jest prowadzona w zakresie zapewnienia Polakom dostępu do szczepień przeciwko COVID-19. W piątek premier Mateusz Morawiecki informował, że rozmawiał z kierownictwem firmy biofarmaceutycznej AstraZeneca.

Firma AstraZeneca w komunikacie przesłanym PAP podała, że na piątkowym spotkaniu w formie wideokonferencji oprócz premiera Morawieckiego byli też inni przedstawiciele polskiego rządu m.in.: minister Zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister zdrowia Anna Goławska, a także prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.

W trakcie tego spotkania omówiona została współpraca na płaszczyźnie walki z pandemią COVID-19 w Polsce, w tym wspólne działania na rzecz zapewnienia dostępu do szczepionki COVID-19. "W ramach kontynuacji współpracy w zakresie zapewnienia dostępu do szczepień przeciwko COVID-19, eksperci AstraZeneca spotkają się w kolejnym tygodniu z rządowym zespołem ds. szczepionki COVID-19, w ramach spotkania roboczego" - zapowiedziano w komunikacie.

Firma AstraZeneca informuje, że we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad szczepionką przeciwko COVID-19. "Dane z I-II fazy badań klinicznych są obiecujące, a teraz wchodzimy w zaawansowane fazy badań, prowadzonych w wielu państwach. Naszym priorytetem jest dostarczenie skutecznej i bezpiecznej szczepionki, oraz współpraca z rządami i organizacjami międzynarodowymi na rzecz zapewnienia szerokiego i sprawiedliwego dostępu do szczepień dla pacjentów na całym świecie – poinformował podczas spotkania Leif Johansson, Prezes AstraZeneca.

W komunikacie podkreślono też, że spotkanie przedstawicieli polskiego rządu z kierownictwem firmy było również kontynuacją rozmów rozpoczętych w styczniu, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w trakcie których premier Morawiecki i prezes AstraZeneca ogłosili półtoramiliardową inwestycję w Polsce. AstraZene podała, że pomimo trwającej od ponad pół roku pandemii COVID-19 rozwija i wdraża swoje plany inwestycyjne w Polsce – efektem tych działań jest zwiększenie zatrudnienia, które po raz pierwszy w historii obecności spółki w Polsce przekroczyło 2 000 osób.

Podczas spotkania omówiono także projekt Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), inicjatywę AstraZeneca, wypracowaną we współpracy z państwową Agencją Badań Medycznych, "pozwalającą na identyfikację najpilniejszych problemów w systemie opieki zdrowotnej oraz ich szybkie i skuteczne rozwiązanie". "Podobne projekty AstraZeneca z powodzeniem realizuje z rządami wielu innych państw" - podkreślono w komunikacie.

Poinformowano w nim też, że podczas spotkania powołano zespół roboczy ds. Warsaw Health Innovation Hub, w którego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Zdrowia, AstraZeneca Pharma Poland, a także Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia.

Spółka zaprezentowała również przedstawicielom rządu także globalną inicjatywę - Partnership for Health System Sustainability and Resilience. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji mających na celu długofalową poprawę zrównoważenia i elastyczności systemów ochrony zdrowia, uwzględniając wnioski płynące z przebiegu pandemii. "Polska została wytypowana do wzięcia udziału w fazie pilotażowej projektu jako jeden z ośmiu krajów na świecie. Inauguracja przedsięwzięcia nastąpi jeszcze w listopadzie, a rekomendacje dla Polski zostaną opublikowane w styczniu 2021 roku" - zapowiedziała AstraZeneca.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk