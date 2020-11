Szef KPRM pytany w Polsat News czy w tej chwili jesteśmy bliżej czy dalej od wprowadzenia narodowej kwarantanny, odparł: "Myślę, że jesteśmy podobnie daleko i podobnie blisko tego rodzaju decyzji".

Jak dodał, wydaje się, że w ostatnich kilku dniach następuje "mała stabilizacja", jeżeli chodzi o dynamikę zachorowań, ale to - zaznaczył - jest za krótki czas, żeby takie "twarde i zdecydowane oceny formułować".

Dworczyk podkreślił, że to, czy nastąpi narodowa kwarantanna, zależy od nas. "To zależy nie tylko od służby zdrowia, od działań rządu, ale też od samodyscypliny obywateli" - zaznaczył.

Dopytywany czy w najbliższych dniach rząd planuje dokonać jakichś zmian we wprowadzonych restrykcjach związanych z epidemią koronawirusa, Dworczyk zwrócił uwagę, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się codziennie i to na nim zapadają takie decyzje.

"W tej chwili nie wiem, żeby były prowadzone jakieś dyskusje na temat zasadniczych zmian. Na razie staramy się, aby restrykcje i obostrzenia, które do tej pory wprowadziliśmy, były przestrzegane i uważnie monitorujemy sytuację, jak te przepisy wpływają na dynamikę zachorowań" - wskazał.

Minister był też pytany o kwestię przyjmowania pacjentów do szpitala tymczasowego, który powstał na Stadionie Narodowym w Warszawie. Minister tłumaczył, że w tej chwili są to pacjenci chorzy na Covid-19, którzy wymagają hospitalizacji, ale przebieg ich choroby jest albo lekki albo średni. Podkreślił, że chodzi o to, by dzięki temu zwalniać łóżka dla najciężej chorych w tradycyjnych szpitalach.

"Jeżeli system służby zdrowia ugnie się lub będzie tak przeciążony, że nie będzie mógł w szpitalach stacjonarnych przyjmować tych najcięższych przypadków, wtedy również takie osoby będą hospitalizowane w szpitalu narodowym, w innych szpitalach tymczasowych; tam jest do tego przygotowana infrastruktura, są wszystkie urządzenia, jak respiratory, czy inny sprzęt niezbędny do tego żeby ich leczyć" - zapewnił.

"Dopóki można te najcięższe przypadki leczyć w szpitalach stacjonarnych, dopóty tam będą te osoby leczone" - zaznaczył.

"Zawsze opieka w szpitalach tradycyjnych, stacjonarnych z całą infrastrukturą (...), zapleczem personelu, zawsze będzie lepsza. My nigdy nie mówiliśmy, że szpitale tymczasowe mają konkurować ze szpitalami stacjonarnymi, tradycyjnymi. Zawsze premier Mateusz Morawiecki i szereg polityków i lekarzy mówiło, że szpitale tymczasowe to jest ostatnia linia obrony" - podkreślił.