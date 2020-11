Papież Franciszek o raporcie na temat McCarricka: Ponawiam moją bliskość z ofiarami wszelkich nadużyć i zaangażowanie Kościoła, by wykorzenić to zło

Papież Franciszek zapewnił w środę o swej bliskości z ofiarami pedofilii i wszelkich nadużyć i o zaangażowaniu Kościoła, by "wykorzenić to zło". Podczas audiencji generalnej nawiązał do watykańskiego raportu na temat byłego kardynała Theodore'a McCarricka z USA.