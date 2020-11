Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1 proc. do 29.448,83 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,14 proc. do 3.545,53 pkt. Nasdaq Comp. spadł o 1,37 proc. do 11.553,86 pkt.

W dół szły spółki technologiczne, które zyskiwały podczas okresu trwania pandemii Covid-19.

Akcje Amazona spadały o kolejne 3,5 proc., po spadku o 5 proc. w poniedziałek. Zoom spadł o 17 proc. w poniedziałek i poszedł w dół we wtorek prawie 7 proc. Netflix zniżkował o 1,5 proc. po spadku o 8 proc. w poniedziałek. Netflix i Microsoft spadły odpowiednio o 1,4 i 3,4 proc.

„Te ruchy to nie jest niespodzianka – mamy do czynienia z rotacją na rynkach. To, co zostało kupione w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy, jest teraz sprzedawane, a to, co zostało sprzedane, jest kupowane” - powiedziała Elizabeth Tian, dyrektorka ds. rynków globalnych w Citigroup.

Akcje Pfizera zwyżkowały w ciągu dnia kilka proc., ale potem inwestorzy zdecydowali się zrealizować zyski i w efekcie notowania koncernu farmaceutycznego straciły na wartości ponad 1 proc.

W poniedziałek podano, że szczepionka na Covid-19 opracowana przez firmę Pfizer Inc i BioNTech Se zapobiegła ponad 90 proc. infekcji w badaniu dziesiątek tysięcy ochotników, co jest jak do tej pory najbardziej obiecującym postępem naukowym w walce z koronawirusem. Wstępne wyniki badań nad szczepionką torują drogę tym firmom do ubiegania się od organów regulacyjnych zezwolenia na jej użycie, jeśli dalsze badania pokażą, że jest ona bezpieczna.

„Szczepionka może mieć największy wpływ na perspektywy gospodarcze krajów z dużymi sektorami usług, które borykały się najbardziej ze skutkami pandemii Covid-19” - powiedział Stephen Innes, główny strateg globalnego rynku w Axi.

„To ważny krok naprzód, aby wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19. Informacja potwierdza nasze podstawowe założenie stojące za naszą prognozą, że skuteczne szczepionki zostaną wprowadzone w przyszłym roku. Dalszy pozytywny postęp w zakresie szczepionek pozwoli na dalsze odbicie walut, które mocno ucierpiały w wyniku kryzysu” – dodał Lee Hardman, analityk walutowy w MUFG.

Niektórzy analitycy pozostają jednak sceptyczni wobec trwałości obecnego rajdu na giełdach.

„Po euforycznej reakcji rynku pojawia się teraz pytanie, czy była ona uzasadniona, czy może przesadzona. Nawet, jeśli wiadomość o szczepionce może zmienić zasady gry, zalecamy ostrożność, ponieważ po masowej euforii może nastąpić rozczarowanie” - powiedziała You-Na Park-Heger, analityczka Commerzbanku ds. FX i EM.

„To świetna wiadomość, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, zanim życie wróci do jakiejkolwiek normalności” - powiedział Michael Hewson, analityk rynkowy w CMC Markets UK.

„Mamy do czynienia z pewną konsolidacją na rynkach, ale nie wydaje mi się to zaskakujące, biorąc pod uwagę skalę ruchów wczoraj. Wiadomość, którą otrzymaliśmy, była z pewnością dużym krokiem naprzód. To ważny element układanki na drodze do postawienia globalnej gospodarki na nogi” - dodał Hugh Gimber z JP Morgan Asset Management.

Akcje Novavax spadały 10 proc. Spółka farmaceutyczna podała, że w trzecim kwartale jej przychody wyniosły 157 mln USD wobec oczekiwanych 230,6 mln USD.

Beyond Meat szedł w dół o 22 proc. po tym, jak producent żywności roślinnej podał, że strata na akcję wyniosła 29 centów wobec oczekiwanej straty w wysokości 5 centów.

Notowania Norwegian Cruise Line Holding zniżkowały 5 proc. - strata na akcję w trzecim kwartale wyniosła 2,35 USD wobec oczekiwanej straty w wysokości 2,25 USD.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 40,98 USD za baryłkę, po wzroście o 1,74 proc., a styczniowe futures na Brent idą w górę o 1,58 proc. do 43,06 USD/b. Ropa mocno drożała w poniedziałek na wieść o nowej szczepionce na Civid-19.

Wraz z drożejącą ropą w górę idą notowania koncernów paliwowych. Chevron i Exxon Mobil wzrosły odpowiednio 4,6 i 2 i 2 proc.

Akcje producenta samolotów, firmy Boeing zyskały na koniec dnia ponad 5 proc.Nie milką emocje w Stanach Zjednoczonych, po tym jak największe amerykańskie media ogłosiły w sobotę zwycięstwo Demokraty Joe Bidena w wyborach prezydenckich.

Republikanie są zdania, że wynik wyborów pozostaje nierozstrzygnięty, co może oznaczać, że proces przekazania władzy w Białym Domu może nie być płynny.

Żaden stan nie zatwierdził jeszcze rezultatu wyborczego - powiedział w poniedziałek lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell. W przemówieniu w izbie wyższej parlamentu USA nie pogratulował wyborczego zwycięstwa Demokracie Joe Bidenowi.

Rozczarowani rezultatami wyborów prezydenckich w USA Republikanie twierdzą, że w ich trakcie doszło do nadużyć i fałszerstw. Domagają się ponownego przeliczenia głosów i audytów w sprawie głosowania. (PAP)