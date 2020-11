Politycy lewicy powołują się w swoich wystąpieniach na film dokumentalny "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza", wyemitowany 9 listopada w TVN24, w którym przedstawiono dokumenty, relacje i rozmowy, wskazujące, że kard. Dziwisz uczestniczył w procederze tuszowania nadużyć seksualnych księży wobec nieletnich.

Europoseł Kohut w piśmie skierowanym do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadamia o możliwości popełnienia przez kard. Dziwisza przestępstw polegających na utrudnianiu ujawnienia przestępstw seksualnego wykorzystywania małoletnich przez duchownych oraz na niezawiadomieniu stosownych organów ścigania o możliwości popełnienia tych przestępstw. "Działalność kardynała Dziwisza, wypełnia znamiona przestępstwa poplecznictwa" – pisze Kohut.

Europoseł zarzuca kardynałowi, że wiedział o przestępstwach popełnionych przez duchownych i podejmował aktywne działania, aby wyciszyć sprawę, np. odpowiadał za przeniesienie sprawcy przestępstwa do innej parafii.

Zawiadomienie zostało skierowane do prokuratury drogą pocztową, dotrze za kilka dni.

Z kolei poseł Maciej Gdula w ramach interwencji poselskiej zwrócił się do prezydenta Krakowa oraz do Rady Miasta Krakowa o odebranie kard. Dziwiszowi honorowego obywatelstwa miasta. Polityk wskazuje, że wyróżnienie to "może być nadawane żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom za zasługi dla miasta, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla krakowian", a jego zdaniem z wyemitowanego przez TVN 24 reportażu wynika, że kard. Dziwisz tych kryteriów nie spełnia.

Jak powiedział PAP przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec wniosek posła nie ma automatycznie mocy sprawczej. "Zarówno o przyznaniu, jak i o odebraniu honorowego obywatelstwa Krakowa decyduje w głosowaniu Rada Miasta" – podkreślił Jaśkowiec.

"Zdaniem prezydenta Jacka Majchrowskiego tego typu decyzje nie powinny być podejmowane pod wpływem emocji i w oparciu o materiał dziennikarski, bez możliwości poznania stanowiska drugiej strony. W przeciwnym razie o przyznaniu czy odebraniu honorowego obywatelstwa decydowaliby dziennikarze, a jest to kompetencja Rady Miasta" – powiedziała PAP rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek.

Rada Miasta Krakowa w maju 1992 roku pozbawiła honorowych obywatelstw funkcjonariuszy państwowych, którym nadane zostały one w PRL-u. Tytuły te stracili m.in. premier Józef Cyrankiewicz, marszałek Polski Michał Rola-Żymierski i przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński.

Sam kard. Dziwisz w reakcji na reportaż TVN24 wydał oświadczenie, w którym zaproponował, żeby oceną działań podjętych przez stronę kościelną w kwestiach poruszanych w filmie TVN24 "Don Stanislao" zajęła się niezależna komisja. "Jestem gotowy do pełnej współpracy z taką komisją" - zadeklarował. "Zależy mi na transparentnym wyjaśnieniu tych spraw. Nie chodzi o wybielanie lub ukrywanie ewentualnych zaniedbań, ale o rzetelne przedstawienie faktów" - zaznaczył kardynał.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Wyraził nadzieję, że wszelkie wątpliwości, zaprezentowane w tym reportażu, zostaną wyjaśnione przez odpowiednią komisję Stolicy Apostolskiej. Abp Gądecki podkreślił jednocześnie, że "Kościół w Polsce jest wdzięczny ks. kardynałowi za jego wieloletnią służbę przy boku św. Jana Pawła II".