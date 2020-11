Przedstawiciele opozycyjnych centroprawicowych i prawicowych partii udowodnili we wtorek w parlamencie, że zeszłotygodniowa decyzja premier Frederiksen o wybiciu wszystkich norek bez względu na to, czy są one zdrowe, czy chore może być tylko apelem, a nie nakazem.

"Nie można wprowadzać tak drastycznych kroków, nie mając podstawy prawnej ani głębszej refleksji" - przekonywał przewodniczący klubu parlamentarnego prawicowej Duńskiej Partii Ludowej Peter Skaarup.

Według obowiązujących w Danii przepisów sanitarnych uśmiercone mogą być tylko zwierzęta na fermach, na których wykryto ognisko choroby lub znajdujące się w promieniu kilku kilometrów od takich miejsc.

Po apelu premier hodowcy wybili dotychczas 2,5 mln norek, również na fermach, na których nie było epidemii, ufając, że rząd miał podstawy prawne dla swojej decyzji. Jak pisze duński dziennik "Politiken", teraz nie wiadomo, czy tacy rolnicy będą mieć prawo do zapowiedzianej przez władze rekompensaty i na jakiej podstawie. Komentator polityczny telewizji TV2 całe zamieszanie nazywa "wielkim skandalem".

Odnosząc się do zarzutów, premier Frederiksen przeprosiła parlamentarzystów oraz hodowców norek. "Żałuję, że rząd nie miał jasnego mandatu prawnego" - powiedziała na sesji parlamentu.

Opozycja w parlamencie domaga się od rządu dymisji ministra ds. żywności Mogensa Jensena, który tłumaczył się, że nie wiedział o tym, że decyzja premier o wybiciu norek nie ma podstawy prawnej. Niektórzy politycy zapowiadają wniesienie wniosku o wotum nieufności wobec szefowej duńskiego rządu.

Premier Frederiksen zapowiedziała w zeszłym tygodniu wybicie wszystkich 15 mln norek w związku z obawą, że wykryta na niektórych farmach mutacja koronawirusa, choć nie powoduje poważniejszych skutków u ludzi, to jest bardziej odporna na ludzkie przeciwciała, co zagraża skuteczności szczepionki na Covid-19.

Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się wykrytej na fermach norek mutacji koronawirusa, który przeniósł się już na kilkanaście osób, duński rząd podjął decyzję o zamknięciu Jutlandii Północnej. Władze przygotowują się do przetestowania na SARS-CoV2 280 tys. mieszkańców Jutlandii Północnej. Restrykcje mają obowiązywać do 3 grudnia.