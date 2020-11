Hiszpania: Blisko połowa zmarłych na Covid-19 to podopieczni domów seniora

Prawie co druga osoba zmarła w Hiszpanii na Covid-19 to mieszkaniec ośrodka dla seniorów - wynika z danych ministerstwa zdrowia. Oznacza to, że podobnie jak wiosną mieszkańcy tych placówek stanowią główną grupę wśród ofiar śmiertelnych koronawirusa.