"Leczenie COVID-19 jest bezpłatne niezależnie od tego, czy ktoś jest ubezpieczony czy nie. Państwo wzięło na siebie ciężar, że jeżeli nie jesteś ubezpieczony, nie masz prawa do ubezpieczenia, to i tak masz prawo do świadczeń związanych z leczeniem COVID. To leczenie należy się w Polsce każdemu" - powiedział minister zdrowia podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. W sesji udział bierze także premier Mateusz Morawiecki.