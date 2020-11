Według planu prac sejmowych komisji, Komisja Zdrowia zbierze się w piątek, 6 listopada, o godz. 9:00. Nie wiadomo, czy w harmonogramie jej obrad znajdzie się punkt dotyczący prezydenckiego projektu noweli dot. aborcji.

Według harmonogramu przedstawionego na stronie Sejmu, komisja wysłucha tego dnia informacji ministra zdrowia oraz ministra edukacji w sprawie dostępności lecznictwa psychiatrycznego oraz opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Prezydent Andrzej Duda złożył w piątek w Sejmie projekt zmian w tzw. ustawie antyaborcyjnej, który miałby dostosować ją do ubiegłotygodniowego wyroku TK.

Prezydent proponuje wprowadzenie do ustawy przepisu, że aborcja jest możliwa, jeśli "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne, upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; pozostałe to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.