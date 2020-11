Piątek 30 października był pierwszym dniem w dotychczasowej blisko czteroletniej historii Wojsk Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze formacji otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Marcin Kowal, powodem wezwania była "potrzeba uzupełnienia wybranych kompetencji przez cały stan osobowy oraz dokonanie synchronizacji działań w ramach operacji +Trwała Odporność+ do końca 2020 r.

"Dynamiczny przyrost ilości zakażonych stał się punktem, który formalnie uruchomił dodatkowe zaangażowanie Sił Zbrojnych do wsparcia działań przeciwepidemicznych. Zgodnie z wytycznymi Dowództwa WOT ze stawiennictwa zostali zwolnieni żołnierze zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, komunikacji miejskiej, transporcie międzynarodowym oraz druhowie OSP zaangażowani w działania przeciwkryzysowe" – podkreślił por. Kowal.

Łącznie do jednostek WOT oprócz ponad 2 220 żołnierzy już zaangażowanych w operację, przybyło dodatkowo ponad 19 000 żołnierzy, co stanowi 84 proc. stanów osobowych.

Por. Kowal zaznaczył, że blisko tysiąc żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyło już szkolenia, które przygotowały ich do intensywnych działań przeciwepidemicznych. Były to nie tylko szkolenia medyczne, ale też z topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny. Przeglądowi i uzupełnieniu zostało też poddane całe wyposażenie medyczne, w tym również to wydane żołnierzom OT.

Dowódcy wszystkich szczebli oprócz szkoleń opracowali plany służb, w których uwzględnili osobiste i zawodowe zobowiązania żołnierzy w najbliższych tygodniach.

"Żołnierzom WOT w czasie obecnego powołania zostały też wydane plecaki medyczne do całodobowej dyspozycji. Otrzymali je ci żołnierze, którzy posiadają kompetencje co najmniej na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z poleceniem dysponowania nimi w domu, pracy oraz w czasie innych czynności codziennych" – powiedział rzecznik prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Docelowe zaangażowanie wojska we wsparcie walki z koronawirusem ma wkrótce osiągnąć wskazany przez ministra obrony narodowej poziom 20 tys. żołnierzy. Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych