„Organizując Sacrum Profanum w sieci, kompletnie przemodelowaliśmy jego format. Internet to nadpodaż treści, a my chcemy Wam jej dostarczyć w najwyższej jakości oraz w takiej ilości i takim natężeniu, które pozwolą na jej przyswojenie. Począwszy od ostatniego tygodnia października – swoistego prologu do festiwalowego listopada – w sumie przez pięć tygodni seria punktów programu będzie realizowana w regularnym rytmie. Wierzymy, że utopijny slow festiwal jest możliwy online” – powiedział kurator festiwalu Krzysztof Pietraszewski, cytowany w materiałach prasowych.

Festiwal potrwa do 29 listopada, a na 6 grudnia zaplanowano specjalny epilog. W programie tegorocznej edycji są dzieła z Polski, Irlandii, Kanady, USA i Australii.

Wydarzenie rozpoczyna w niedzielny wieczór koncert „Ars Antiqua” w wykonaniu Stefana Węgłowskiego. Podczas koncertu internetowa publiczność usłyszy cykl pieśni będących hołdem dla zmarłej matki kompozytora Doroty Grynczel. Utwory nawiązują do jej twórczości i – jak poinformowali organizatorzy z Krakowskiego Biura Festiwalowego – bolesnych etapów procesu pożegnania wybitnej malarki. Po bezpłatnej premierze na platformie Play Kraków oraz na antenie i w kanałach cyfrowych Programu Drugiego Polskiego Radia, materiał trafi do płatnej oferty miejskiej platformy VOD.

Festiwal od początku, czyli od 2003 r., odbywa się w Krakowie, ale – jak podali organizatorzy – tegoroczna edycja pozwala na pokazanie mniej znanych, choć niezwykle interesujących miejsc na mapie miasta. W tym roku Sacrum Profanum zagląda do często niedostępnych w ramach tradycyjnych koncertów lokalizacji, takich jak hotel Cracovia, lokomotywownia Płaszów, Seminarium Księży Zmartwychwstańców, nowohucki Pałac Dożów i Collegium Novum.

Również otwierający 18. Sacrum Profanum występ „Ars Antiqua” odbywa się w przestrzeni niekojarzącej się z koncertami, a szczególnie tytułową muzyką dawną, czyli w poprzemysłowej hali.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.