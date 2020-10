Jak oznajmił Le Drian po posiedzeniu rządowej Rady Obrony, w czwartek wysłany został alert do wszystkich obywateli Francji poza jej granicami, bo "zagrożenie jest wszędzie".

"Obserwujemy szybkie przejście od wirtualnej nienawiści do prawdziwej przemocy i zdecydowaliśmy powziąć wszelkie środki, by zapewnić bezpieczeństwo naszym interesom, naszym obywatelom" - powiedział minister.

Jak dodał, polecił wzmocnić bezpieczeństwo francuskich ambasad, konsulatów, szkół i placówek Alliance Francaise. Zdecydował też, by zamknąć szkoły do czasu wzmocnienia "czujności" co do bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców.

Decyzje Le Driana to odpowiedź na ostatnie zamachy pod Paryżem i w Nicei oraz atak na pracownika ochrony francuskiego konsulatu w Arabii Saudyjskiej. Ma to również związek z oburzeniem, jakie w świecie muzułmańskim wywołały słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona broniące karykatur Mahometa i krytykujące islam jako "religię w kryzysie".

Przywódcy wielu krajów muzułmańskich ostro skrytykowali Macrona, wzywając do bojkotu francuskich produktów, a były premier Malezji Mahathir Mohamad stwierdził, że muzułmanie mają prawo "ukarać" i zabijać Francuzów za wyrządzone dawniej krzywdy, choć z tego prawa nie korzystają.