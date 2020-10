Ukraina: Rząd przedłużył do końca roku stan nadzwyczajny w związku z Covid-19

Rząd Ukrainy przedłużył w środę do końca roku stan nadzwyczajny wprowadzony w marcu w związku z Covid-19. Wcześniej władze przedłużyły do końca grudnia tzw. adaptacyjną kwarantannę, polegającą na dostosowywaniu restrykcji do sytuacji epidemicznej w danym regionie.