Na początek będą tam 32 łóżka i osiem stanowisk intensywnej terapii.

Jak powiedział dziennikarzom dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski, trafią tam chorzy już zdiagnozowani i leczeniu w Szpitalu Uniwersyteckim. "Nie będziemy przyjmować tutaj pacjentów, o których nic nie wiemy" – zaznaczył Jędrychowski.

Pacjenci będą przewożeni przy wykorzystaniu transportu własnego szpitala, aby nie obciążać karetek funkcjonujących w systemie ratownictwa medycznego. Dyrekcja szpitala poprosiła o wsparcie wojsko, które ma udostępnić kierowców.

Budynek szpitala tymczasowego jest monitorowany, lekarze mają podgląd na wszystkie łóżka – ma to umożliwić zmniejszenie liczby personelu nadzorującego pacjentów. Budynek Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof niemal rok temu został opuszczony przez szpital, który przeniósł się do nowych budynków przy ul. Jakubowskiego. W ciągu czterech dni zamontowano tam z powrotem niezbędny sprzęt, m.in. kardiomonitory, respiratory i pompy infuzyjne. Obiekt został odebrany przez strażaków i sanepid.

Docelowo w szpitalu tymczasowym ma być 200 łóżek i 30 stanowisk intensywnej terapii. Jak zaznaczył dyrektor Jędrychowski, będą one tworzone stopniowo w miarę jak poszerzany będzie personel medyczny. Do pracy w tym miejscu – zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego – oddelegowano 46 pielęgniarek i ratowników medycznych z innych placówek w Małopolsce.

"Oddelegowanie zadziałało, pojawiają się pierwsze osoby, ale są to osoby, które muszą się nauczyć pracować w zespole" – mówił dyrektor SU. Zdaniem Jędrychowskiego konieczne jest rozsądne podejście do wykorzystania personelu medycznego przy rotacyjnym systemie pracy i konieczności zachowania rygorów związanych z czasem pracy, ponieważ w walce z pandemią przygotowujemy się do maratonu, a nie do wyścigu krótkodystansowego.

Drugi krakowski szpital tymczasowy ma powstać w hali EXPO Kraków. (PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba