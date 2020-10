Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej na poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniała, że z myślą o seniorach, którzy potrzebują pomocy powołano Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Przypomniała też, że w ramach Korpusu od piątku działa specjalna infolinia. Dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 22-505-11-11, osoby starsze mogą poprosić tam o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

"Z infolinii skorzystało już około 3,5 tysiąca seniorów. Część z tych seniorów poprzez ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy ma już udzielone wsparcie" - powiedziała Maląg.

Wyjaśniła, że osoba, która przyjmuje zgłoszenie na infolinii przekazuje numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze zaś dostarczają osobom starszym niezbędne produkty.

Minister zaapelowała do wolontariuszy o zgłaszanie się za pomocą ankiety na stronie www.wspierajseniora.pl

Poinformowała też, że akces do akcji zgłosiło kolejnych około 50 organizacji z całego kraju. Jak mówiła "włączają się one po to, aby seniorzy byli jak najszybciej zabezpieczeni".