Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 10 091 chorych, u których potwierdzono zakażenie, 812 z nich podłączonych jest do respiratorów – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Najmniej łóżek jest w województwach świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim.

W wyniku rozmów z sektorem prywatnym baza łóżek dostępnych na cele covidowe powiększy się w kraju o tysiąc – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. W pierwszej fazie, w ciągu 1,5 tygodnia, ma to być 700 łóżek – podała wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz.

W woj. świętokrzyskim zgodnie ze stanem na czwartek zajętych było 521 z 683 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. W ciągu doby w regionie zorganizowano ponad 40 dodatkowych miejsc. Ponadto w szpitalach przygotowano 70 respiratorów, 42 są zajęte – wynika z informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

"W woj. łódzkim na ponad 1800 tzw. miejsc covidowych wszystkich poziomów leczenia szpitalnego wolne są 474 łóżka. Gotowe do pracy są 82 respiratory" – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

Zaznaczyła, że na pierwszym, izolacyjnym poziomie leczenia szpitalnego, jest 600 miejsc dla chorych lub z podejrzeniem COVID-19, wolnych jest 208 łóżek.

"Spośród 944 tzw. miejsc zakaźnych z II poziomu szpitalnego i kilkudziesięciu miejsc na intensywnej terapii, 119 łóżek jest wolnych. Do tego dochodzą jeszcze 53 wolne łóżka z 200 miejsc na oddziałach specjalistycznych leczących pacjentów z COVID-19" – podała rzeczniczka.

Dagmara Zalewska podkreśliła, że sytuacja jest monitorowana i systematycznie, zgodnie z decyzjami wojewody, zwiększane są liczby łóżek covidowych. Od 26 października w województwie ma być 1236 łóżek II poziomu, w tym 1168 łóżek obserwacyjno-zakaźnych i 68 łóżek na intensywnej terapii.

W Wielkopolsce w walkę z koronawirusem zaangażowanych zostało blisko 50 szpitali. "Na ponad 1,3 tys. łóżek covidowych na wszystkich trzech poziomach zabezpieczenia dostępne są 323 łóżka" – poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Z danych służb wojewody wynika, że ze 160 łóżek respiratorowych dostępnych w regionie zajęte są 53 łóżka. W szpitalach powiększana jest liczba miejsc dla osób z koronawirusem.

Tomasz Stube poinformował, że w wielkopolskich szpitalach jest w sumie 1329 łóżek covidowych, z czego 1006 jest zajętych. W szpitalu miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, będącym największą placówką w regionie leczącą pacjentów z COVID-19, zajętych jest ponad 390 łóżek z 420 dostępnych.

Stube podkreślił, że w lecznicach przybywa miejsc dla chorych. W Grodzisku Wielkopolskim 27 października udostępnione dla nich będą 93 łóżka, w tym trzy respiratorowe. W Ostrzeszowie od 29 października przybędzie 97 łóżek, w tym 4 respiratorowe. Miejsca dla osób z koronawirusem powstaną też w szpitalu w Turku.

W woj. mazowieckim chorzy na COVID-19 zajmują 1169 z 1915 łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zajętych jest 112 ze 137 respiratorów. Według komunikatu zamieszczonego w czwartek na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w regionie przygotowanych jest 1915 łóżek covidowych, z czego 1169 zajmują osoby z potwierdzonym zakażeniem.

Według danych udostępnionych w czwartek przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w szpitalach regionu jest 1591 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19, z czego w czwartek zajętych było 617 łóżek. Baza łóżkowa dla chorych z COVID-19 jest systematycznie powiększana. Jeśli chodzi o respiratory, to na 129 dostępnych, 44 są zajęte.

W woj. lubelskim we wszystkich szpitalach jest ogółem 1011 łóżek. Według stanu w środę zajęte było 738 łóżek. Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach jest ogółem 90 respiratorów, a 62 z nich jest zajętych.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiedział podczas wideokonferencji, że do 27 października przybędą kolejne 203 łóżka w szpitalach II poziomu, czyli dla pacjentów, u których główną chorobą jest COVID-19. Utworzone zostaną one w szpitalach: w Opolu Lubelskim – 20 łóżek, w tym 6 respiratorowych; w Szczebrzeszynie – 30 łóżek, w tym jedno respiratorowe; w szpitalu MSWiA w Lublinie – 80 łóżek, w tym 8 respiratorowych; w szpitalu wojskowym w Dęblinie – 13 łóżek, w tym jedno respiratorowe; w szpitalu wojskowym w Lublinie – 60 łóżek, w tym 2 respiratorowe.

Trwają także przygotowania do powołania szpitala tymczasowego, który – jeśli zajdzie taka potrzeba – ma być urządzony w obiektach Targów Lublin i ma liczyć 450 łóżek. Do wszystkich ma być doprowadzona instalacja tlenowa.

"Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku do ministra zdrowia o zgodę na rozpoczęcie fizycznego przygotowania tego szpitala" – zaznaczył wojewoda.

"Szacowany czas uruchomienia szpitala to około 2-3 tygodnie od wydania decyzji przez ministra zdrowia. Nie musi to oznaczać uruchomienia szpitala w pełnym zakresie, tylko w takim, w jakim pozwoli na to zabezpieczenie personalne"– zaznaczył wojewoda lubelski.

W woj. lubuskim jest 839 łóżek dla pacjentów zmagających się z COVID-19. Według stanu na czwartek zajętych było 346 z nich – poinformował PAP dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. W regionie jest 46 łóżek respiratorowych dla osób z najcięższymi objawami. W środę było zajętych 16 z nich.

W regionie występuje kilka większych ognisk COVID-19, m.in. wśród pensjonariuszy i pracowników niektórych domów pomocy społecznej, zakładów opieki leczniczej czy też wśród pacjentów i personelu szpitalnego.

W Lubuskiem głównym szpitalem wyznaczonym do leczenia pacjentów z COVID-19 jest Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., do tego na covidową lecznicę został wyznaczony szpital powiatowy w Drezdenku.

Szpital rezerwowy dla woj. lubuskiego z 150 łóżkami (w tym 15 respiratorowymi) ma zostać zorganizowany do końca listopada br. w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.

W woj. opolskim według stanu na wieczór 21 października było dostępnych 436 łóżek covidowych. Z tej liczby zajęte były 273 łóżka. Także pod względem dostępności respiratorów w regionie są rezerwy. Na 33 urządzenia, 25 jest zajętych. Szpitale powiatowe przygotowują się jednocześnie na zwiększenie liczby pacjentów w związku z rosnącą liczbą zakażeń. Do końca tygodnia nowe łóżka mają być w większości powiatów regionu.

Około 80 łóżek dla pacjentów z koronawirusem ma mieć szpital tymczasowy w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – poinformował Uniwersytecki Szpital Kliniczny, który podlega Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku.

"Szpital mógłby być gotowy w trzy tygodnie od zawarcia stosownych umów" – powiedziała rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk.

Trwają także starania, by do połowy grudnia udało się zakończyć zaawansowaną budowę nowego obiektu obok klinik zakaźnych szpitala USK przy ul. Żurawiej. Miałoby tam powstać kolejnych 90 łóżek i łóżka intensywnej terapii – poinformowała Katarzyna Malinowska-Olczyk.

Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w czwartek rano w woj. warmińsko-mazurskim zajęta była jedna trzecia łóżek dla pacjentów z koronawirusem, tj. 230 łóżek było zajętych z puli 632 przygotowanych w szpitalach dla pacjentów covidowych. Te same dane wskazywały, że 18 pacjentów było podłączonych do respiratorów, w regionie jest w sumie 41 stanowisk OIOM z respiratorami dla zakażonych koronawirusem.

"Na razie nie brakuje miejsc w szpitalach, nie zapadła jeszcze decyzja o lokalizacji w naszym regionie szpitala polowego" – powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek. Przyznał, że analizowane są możliwe lokalizacje takiego szpitala i związana z tym logistyka.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział w czwartek, że rząd planuje zwiększyć bazę łóżkową dla pacjentów chorych na koronawirusa do około 35 tys. Zapewnił też, że szpitale onkologiczne nie będą ograniczane w swojej pracy w związku z pandemią. (PAP)

Autorzy: Magdalena Gronek, Dorota Stelmaszczyk, Piotr Doczekalski, Renata Chrzanowska, Zbigniew Kopeć, Marcin Rynkiewicz, Hubert Bekrycht, Marek Szczepanik, Izabela Próchnicka, Anna Gumułka, Wiktor Dziarmaga, Joanna Kiewisz-Wojciechowska, Rafał Pogrzebny