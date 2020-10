Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę w Sejmie informację na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii COVID-19.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) podkreślała, że liczyła, iż z wystąpienia premiera dowie się jak rząd wykorzystał czas od marca, gdy zaczęła się w Polsce epidemia, i co zrobił, żeby mogła "obywatelom powiedzieć, co ich czeka i jakie są procedury".

"I żadnej dobrej informacji dla Polaków, którzy naprawdę boją się spać w nocy, nie tylko boją się koronawirusa, ale boją się zwykłego zapalenia wyrostka, bo nie wiedzą czy karetka po nich przyjedzie. I to jest realny problem Polaków, a na te pytania dzisiaj pan nie odpowiedział" - stwierdziła wicemarszałek Sejmu zwracając się do premiera.

Poseł PSL Marek Sawicki chciał wiedzieć ilu pielęgniarzy, pielęgniarek, lekarzy i lekarek od marca tego roku zostało przeszkolonych do obsługi sprzętu wykorzystywanego w leczeniu COVID-19 i opieki nad chorymi. "Lekarz z wieloletnim doświadczeniem informuje, że w styczniu, w lutym w Warszawie miesięcznie wykonywano 3 tys. mammografii, a w marcu 300. To są poważne zagrożenia, na które nie reagujecie" - podkreślił zwracając się do premiera.

Poseł ludowców pytał też, kto podpowiedział rządzącym, by w trudnym czasie epidemii wprowadzać zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. "Co za zły wam podpowiedział, żeby w tym trudnym czasie koronawirusa wprowadzać tzw. piątkę Kaczyńskiego - ustawę wprowadzającą embargo na polskich rolników i polskie rolnictwo" - powiedział Sawicki.

Również poseł Marcin Kulasek (Lewica) mówił, że główne ogniska koronawirusa są w dużych miastach, ale z powodu epidemii cierpią również mieszkańcy wsi, w tym rolnicy. Stąd pytał, ilu rolników i członków ich rodzin zostało od początku pandemii skierowanych na kwarantannę.

Poseł Lewicy chciał też wiedzieć, czy rząd ma plan zapewnienia Polakom żywności w sytuacji, gdy na kwarantannę będą kierowane załogi największych zakładów produkujących żywność.

Z kolei poseł PiS Czesław Hoc dziękował premierowi za ochronę seniorów i za tarcze antykryzysowe dla przedsiębiorców. "Dziękuję panu, że pan podał tlen przedsiębiorcom dzięki tarczom antykryzysowym. Dziękuję za to, że mamy najniższy wskaźnik zgonów z powodu Covidu. To jest zasługa wspaniałych bohaterów naszej służby zdrowia, ale też pana premiera" - powiedział poseł PiS.