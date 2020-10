We wtorek na portalu niezalezna.pl zamieszczono fragment wywiadu z liderem Prawa i Sprawiedliwości, który ma się ukazać w najnowszym numerze tygodnika "Gazeta Polska", dostępnym od środy.

Kaczyński został zapytany, czy rozważane jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej czy wyjątkowego. "Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Musimy z jednej strony zabezpieczyć zdrowie obywateli, ale z drugiej dać im szansę pracować, utrzymać sprawność gospodarczą państwa" - odpowiedział.

Dlatego - dodał wicepremier - jako "szkodliwe uznaję zarówno nawoływanie do lockdownu, bo finansowo byłby on bardzo trudny, a z drugiej - wmawianie ludziom, że COVID, to mały problem i nie należy się nim przejmować". "Otóż nie, to realne zagrożenie i należy chronić siebie i innych przed zakażeniem" - podkreślił.

"Bardzo krytycznie patrzę na artykuły prasowe, które przekonują ludzi, choćby do tego, że noszenie masek jest bzdurą. I równie krytycznie oceniam działanie niektórych samorządów, choćby warszawskiego, pozwalające na zgromadzenia, będące w oczywisty sposób złamaniem rygoru epidemicznego i po prostu zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi" - powiedział Kaczyński. (PAP)