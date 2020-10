Ograniczenie liczby pasażerów do połowy miejsc to efekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. obowiązujących od soboty w związku z epidemią koronawirusa ograniczeń. W przypadku pociągów PKP Intercity, pasażerowie mogą zajmować nie więcej niż co drugie miejsce siedzące, zachowując odstęp. Jednocześnie pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie - podkreślił przewoźnik.

PKP Intercity zapewnia jednocześnie, że będzie dodawał w miarę możliwości do pociągów wagony oraz dostosuje składy do bieżącego obłożenia w pociągach, nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc.

Przewoźnik przypomniał, że we wszystkich jego pociągach nadal obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc.

Osoby, które zakupiły bilety w przedsprzedaży do 16 października br. włącznie, na przejazd 17 października i później, mogą zwrócić bilet i otrzymać pełną należność, bez potrącenia odstępnego. Pasażerów, którzy kupią bilet 17 października i później, będą obowiązywać standardowe zasady zwrotów, z potrąceniem odstępnego - poinformowało też PKP Intercity.(PAP)