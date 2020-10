Jak podkreślił w rozmowie z PAP Wójcik, liczba zakażonych jest "bardzo mała", na tle innych krajów "wręcz znikoma".

Wszyscy zakażeni przebywają w specjalnie przystosowanym do tego izolatorium, w którym nie mają kontaktu z innymi więźniami. "Specjalnie wydzieliliśmy to izolatorium dla takich przypadków już wiele miesięcy temu" – podkreślił minister. Jak dodał, do tej pory żaden z więźniów nie przechodził choroby w tak ciężki sposób, by konieczne było przewiezienie go z izolatorium do szpitala.

W środę resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 6526 osób, zmarło 116 chorych. To największa liczba dobowych zakażeń i zgonów od początku epidemii. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 141 804 osób.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska