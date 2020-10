Poseł PiS Jerzy Polaczek z koronawirusem

Śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister transportu Jerzy Polaczek jest zakażony koronawirusem. "To nie jest zwykłe przeziębienie" - napisał na Facebooku parlamentarzysta, apelując do wszystkich o ostrożność i odpowiedzialność, by ustrzec się infekcji.