"Zanotowaliśmy dzisiaj rekord zakażeń, to wzrost o 30% Trzeba zrobić wszystko by wypłaszczyć tę linię. Od soboty (10 października) zasady obowiązujące w strefach żółtych wprowadzamy w całym kraju, czyli cała Polska stała się żółtą strefą " - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.



To oznacza m.in., że na wolnym powietrzu będzie obowiązek zasłaniania nosa i ust, maksymalna liczba gości podczas imprez okolicznościowych może wynieść do 75 osób, a w restauracjach - 1 osoba na 4 m2. W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności. Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2. Lokale gastronomiczne będą mogły być czynne jedynie do godz. 22.



Jak dodał, obecnie 4 138 tzw. łóżek COVID-19 jest zajętych.



"Wszystkich mamy 9 tys. Będziemy tę liczbę zwiększać. Dzisiaj 296 respiratorów jest zajętych, mamy jeszcze 500 wolnych respiratorów i kolejne 500 w magazynach" - powiedział także.



Zaznaczył, że mija 7 miesięcy od kiedy wdrożono pierwsze obostrzenia, zaś dzisiaj dotarła druga fala zachorowań, z którą trzeba się zmierzyć.



"Będziemy korzystać z doświadczeń własnych i innych krajów. Na razie nie ma mowy o zamknięciu gospodarki, a recesja będzie najpłytsza wśród krajów UE. Nie widzimy dzisiaj potrzeby, by izolować kraj, tak jak to odbywało się wiosną, ale bądźmy odpowiedzialni" - podkreślił Morawiecki.



Jak dodał, najwięcej zgonów notowanych jest wśród osób starszych.



"Dlatego apeluję, by seniorzy pozostali w domach. Apeluję o dystans, maseczki i zachowanie zasad sanitarnych. Wiemy doskonale, że w Belgii, Holandii, Francji czy Hiszpanii i Włoszech dochodziło do dramatów, gdzie szpitale nie były dostępne. Chcemy, żeby u nas do tego nie doszło" - powiedział premier.



Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że 80% chorych przechodzi chorobę skąpoobjawowo lub bezobjawowo.



"Dlatego lekarze POZ będą mogli kierować do izolacji domowej i do izolatoriów. Chodzi o to, by niepotrzebnie nie zajmować łóżek w szpitalach. Znosimy też obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady" - powiedział Niedzielski.



Dodał, że szpitale 3. poziomu zostaną zredefiniowane. Staną się one szpitalami hybrydowymi, które w całości będą się zajmowały leczeniem COVID-19.



"To oznacza, że liczba łóżek zwiększy się do 13,5 tys." - podkreślił Niedzielski.



Zaznaczył, że zwiększą się zadania wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego - zostaną one poszerzone o lekarzy i przedstawicieli MZ. To te sztaby będą pełniły rolę ośrodków koordynujących.



Jak zapowiedział premier, w sobotę zostaną przedstawione kolejne zasady walki z COVID-19.



Od soboty, 10 października, na nowej liście powiatów czerwonych znajdą się 32 powiaty i 6 miast.



Strefa czerwona to:



* województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;



* województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;



* województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;



* województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;



* województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;



* województwo opolskie: powiat oleski;



* województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;



* województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;



* województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;



* województwo śląskie: powiat kłobucki;



* województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;



* województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;



* województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;



* województwo zachodniopomorskie: Koszalin.



"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono ponad miesiąc temu.



Jak dzisiaj podał resort zdrowia, zanotowano 4 280 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 111 599 osób. Łącznie zmarło 2 867 osób.