Umowę dotyczącą wspólnych zamówień z firmą farmaceutyczną Gilead podpisało 36 krajów, nie tylko te z UE, ale też państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielka Brytania oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Mogą one teraz składać zamówienia na bezpośrednie zakupy leku Veklury (to nazwa handlowa remdesiviru).

Obecnie to jedyny preparat z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE na potrzeby leczenia pacjentów z Covid-19 potrzebujących podawania tlenu. Remdesivir był jednym ze środków, które podano prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w związku z wykryciem u niego koronawirusa.

"Gwarantujemy dziś dostęp do remdesiviru nawet 500 tysiącom pacjentów potrzebujących leczenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dostępność bezpiecznego i skutecznego leczenia Covid-19. Dzięki naszym wspólnym unijnym zamówieniom dajemy krajom w całej Europie możliwość łączenia wysiłków i zapewnienia dostępu do niezbędnego sprzętu i leków" - podkreśliła komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakidu.

Podpisanie umowy dotyczącej wspólnych zamówień było możliwe dzięki zawarciu wcześniej przez KE porozumienia z Gilead w sprawie zapewnienia 33 380 dawek leku Veklury. Umowa ta została sfinansowana z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI). Dostarczane w tych ramach leki są od sierpnia rozprowadzane w UE i Wielkiej Brytanii.

Reuters informował, że w kilku krajach europejskich wystąpiły niedobory leku, którego globalne zapasy zostały prawie w całości zamówione przez Stany Zjednoczone.

KE podała, że umowa dotycząca wspólnych zamówień zagwarantuje, że państwa będą nadal mogły zaopatrywać się w lek Veklury w sposób nieprzerwany, jeżeli zdecydują się na zakup tego produktu. Gilead poinformował, że rozpocznie realizację zamówień od przyszłego poniedziałku.

Wspólne zamówienia to instrument, który KE wykorzystała na początku tego roku, aby zamawiać środki ochrony indywidualnej, respiratory, materiały do testów lub leków intensywnej terapii.

Z informacji przekazanych przez KE wynika, że przygotowane są kolejne unijne zakupy. 28 września uruchomiona została procedura wspólnych zamówień na dostawę sprzętu medycznego do szczepień przeciwko Covid-19. Obejmuje ona 27 typów urządzeń pogrupowanych w sześciu kategoriach: nośniki szczepionek, pojemniki na odpady, strzykawki, środki odkażające, środki ochrony indywidualnej i materiały do znieczuleń.

Na etapie finalizacji jest procedura wspólnych zamówień na podstawowe leki intensywnej terapii. W najbliższych dniach państwa będą mogły rozpocząć składanie zamówień na leki intensywnej terapii: leki przeciwbólowe, antybiotyki, środki zwiotczające mięśnie, środki znieczulające, leki resuscytacyjne i inne.