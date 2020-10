Budka: to nie jest rekonstrukcja, to zbójecki podział łupów

To nie jest rekonstrukcja, to zbójecki podział łupów - w ten sposób powołanie nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego ocenił we wtorek lider PO Borys Budka. Rządzącym zarzucił, że nie mają pomysłu na "najważniejsze wyzwania stojące przed Polską".