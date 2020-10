"Naszym celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. To oznacza, że potrzebujemy więcej postępu we współpracy państw członkowskich, ze wsparciem KE i prezydencji" - zaznaczył Michel.

Państwa członkowskie zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii podejmowały jednostronne kroki, takie jak zamknięcie granic czy przestrzeni powietrznej, co doprowadziło do podważenia funkcjonowania strefy Schengen.

Teraz ma to wyglądać inaczej. Komisja Europejska pracuje nad koordynacją oznaczeń stref epidemiologicznych, tak by kolor czerwony, pomarańczowy i zielony oznaczały to samo w różnych krajach członkowskich.

Michel mówił, że należy przyspieszyć prace nad opracowaniem i dystrybucją szczepionki na szczeblu UE. "Naszym zdaniem szczepionka powinna być uważana za dobro wspólne" - zaznaczył. Rada Europejska ma monitorować postępy i regularnie powracać do tej kwestii.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreślała, że sytuacja pandemiczna w UE jest niepokojąca. "Musimy skoncentrować się na tym, by uniknąć sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia ostatniej wiosny. Możemy przezwyciężyć pandemię i jej konsekwencje tylko pod warunkiem, że będziemy działać razem – państwa członkowskie i instytucje unijne" – zaznaczyła.

Dodała, że z debaty przywódców na szczycie UE wyłaniają się trzy wnioski. Chodzi po pierwsze o postęp w pracach nad wynalezieniem szczepionki, a po drugie o strategię dotyczącą jej wykorzystania. Trzecia kwestia to potrzeba lepszej koordynacji na poziomie UE środków wdrożonych w związku z pandemią wśród państw członkowskich.