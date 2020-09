We wtorek na stronach RCL opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy ws. wymagań dla zabawek. Jego autorem jest resort rozwoju.

Nowe rozporządzenie wdrażać będzie do polskich przepisów unijne rozwiązania ws. sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do aluminium.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowelizacja przepisów to konsekwencja badań naukowych jak i działań w tej sprawie grupy ekspertów ds. bezpieczeństwa zabawek i jej podgrupy ds. chemikaliów oraz Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia, Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER).

"Glin jest metalem neurotoksycznym, a zatem konieczna była jego odpowiednia regulacja, a w świetle nowych dowodów naukowych – podwyższenie obowiązujących ograniczeń" - wyjaśniono w ocenie skutków regulacji projektu.

Podkreślono ponadto, że celem przepisów unijnych (dyrektywa TSD - Toys Safety Directive) jest ochrona życia i zdrowia dzieci.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że glin kumuluje się w organizmie człowieka. "Po przedostaniu się przez barierę śluzówki glin konkuruje z żelazem o miejsce wiązania do transferyny – białka transportującego jony Fe3+. Transferyna reguluje stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportuje je do tkanek. Aluminium może przekroczyć barierę krew-mózg dostając się do mózgu i łożyska, aby dotrzeć do płodu" - czytamy.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że KE oraz SCHEER wydały opinię ws. dopuszczalnego spożycia aluminium w odniesieniu do dostosowania limitów migracji dla aluminium w zabawkach. W wyniku analiz, zalecono ustawienie dopuszczalnego dziennego spożycia glinu na 0,3 mg/kg masy ciała/dzień.

Jak wyjaśniono, obecne limity wynoszą 5625 mg/kg w suchym, kruchym, sproszkowanym lub elastycznym materiale zabawki, 1406 mg/kg w płynnym lub lepkim materiale zabawki oraz 70000 mg/kg w zeskrobanym materiale zabawki. Zgodnie z rekomendacjami ma być to teraz odpowiednio: 2250, 560 oraz 28130 mg/kg.

"Podniesienie limitu dla glinu stanowi jedyną możliwość podniesienia jakości zabawek, co przełoży się bezpośrednio na ochronę zdrowia i życia dzieci, jak również może przyczynić się do zmniejszenia problemów z płodnością w wieku dojrzałym (a zatem stanowi też ochronę przyszłych pokoleń)" - podkreślono w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałby zacząć obowiązywać od 20 maja 2021 roku. (PAP)

autor: Michał Boroń