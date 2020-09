W czwartek Sejm uchwalił ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperation Agreement, EDCA), która przewiduje zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce. W sobotę w obecności prezydenta Andrzeja Dudy umowę podpisali sekretarz stanu USA Michaela Pompeo oraz szef MON Mariusz Błaszczak.

Mosbacher w piątkowym wpisie na Twitterze zwróciła się do szefa MON oświadczając, że jest dumna z tego, co razem udało się im osiągnąć. "EDCA, jedna z najważniejszych umów dotyczących bezpieczeństwa, które zostały podpisane przez nasze kraje, stanie się rzeczywistością. Nadaje ona kształt polsko-amerykańskiej współpracy w tym zakresie na kolejne dekady" - napisała ambasador USA.

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej została politycznie uzgodniona pod koniec lipca. Porozumienie ma ułatwić rozlokowanie w Polsce kolejnych wojsk USA, których liczebność – zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami prezydentów obu państw – ma wzrosnąć o około 1000, do ok. 5,5 tys. Deklaracja z września ub.r. wskazała także miejsca stacjonowania amerykańskich sił lądowych i powietrznych w Polsce. Pod koniec lipca Pentagon ogłaszając plany redukcji i zmiany rozlokowania sił USA w Europie zapowiedział umieszczenie w Polsce wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu USA, które ma liczyć ok. 200 żołnierzy