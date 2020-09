"Zwołam komisję. I od razu wyjaśniam - nie wprowadziliśmy do porządku wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek posłów z Koalicji Obywatelskiej, którzy poprosili o to, żeby zwołać komisję po raz kolejny, właśnie dlatego, że posłowie, którzy byli fizycznie na komisji nie mogli zagłosować osobiście. Z tego powodu ten punkt nie został włączony do porządku na prośbę, na wniosek, posłów z Koalicji Obywatelskiej" - powiedziała marszałek Sejmu.

Punkt dotyczący powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich został w czwartek wieczorem zdjęty z porządku głosowań.

Wcześniej w czwartek Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała negatywnie wniosek o powołanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydatura - wsparta przez blisko 700 organizacji społecznych i zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy - była jedyną zgłoszoną w przewidzianym terminie.

Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mok/