Zarząd Nowoczesnej za większymi uprawnieniami partii koalicyjnych w KO

Zwiększenie uprawnień podmiotów tworzących Koalicję Obywatelskiej - to postulat zarządu Nowoczesnej wobec regulaminu klubu KO. Zarząd, który obradował we wtorek w Warszawie, upoważnił też Adama Szłapkę do podjęcia decyzji w sprawie poparcia kandydata na szefa klubu.