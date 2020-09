Ograniczenia w funkcjonowaniu akademików pojawiły się już od początku marca br.– w odpowiedzi na rozszerzanie się epidemii COVID-19 w Polsce. Uczelnie wstrzymywały nowe zakwaterowania do domów studenckich, zakazywały wizyt osób nie mieszkających w DS., a z czasem – wraz z przejściem na zdalny tryb nauczania – wielu studentów otrzymało nakaz opuszczenia akademików.

Część domów studenckich przeznaczono na izolatoria, miejsca kwarantanny bądź zakwaterowania personelu medycznego. Jak przekazał PAP wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wciąż wykorzystywanych jest w tym celu sześć obiektów: Akademik „TEKI” we Wrocławiu (Politechnika Wrocławska), Dom Studencki „FORUM” (klatka nr 2) w Słubicach, Studencki Budynek Mieszkalny w Zielonej Górze, Dom Studenta w Sulechowie, Akademik "Wcześniak" w Zielonej Górze (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Dom Studenta Nr 11 w Olsztynie (Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) – do 30 września br.

W nowym roku akademickim większość uczelni będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w trybie mieszanym, z przewagą nauczania zdalnego. Także funkcjonowanie akademików będzie wyglądało inaczej niż przed pandemią.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) sposób działania domów studenckich powinien być dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość zarażenia studentów, a także pracowników domów studenckich, MNiSW rekomenduje m.in. ograniczenie kontaktu między osobami korzystającymi z domów studenckich; w miarę możliwości zakwaterowanie studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego; wprowadzenie zakazu przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz; zapewnienie środków do dezynfekcji; wyznaczenie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych; zapewnienie pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

Uniwersytet Warszawski poinformował PAP, że prawdopodobnie wykorzystywane będą wszystkie jego akademiki. W semestrze zimowym zajęcia odbywać się będą w większości zdalnie. "Być może będzie to miało wpływ na decyzję o składaniu wniosków przez studentów, ale na razie nie zauważyliśmy zmian" – poinformowało PAP biuro prasowe UW. Zajęcia dydaktyczne na uczelni rozpoczną się 15 października. "Decyzje w sprawie pokoi jednoosobowych jeszcze nie zapadły. Powinniśmy poznać je do 15 września" – wskazało biuro prasowe.

Natomiast Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zmniejsza liczbę miejsc w pokojach. W 8 akademikach standardowe pokoje 3-osobowe przekształcane są w pokoje 2-osobowe, a standardowe pokoje 2-osobowe w pokoje 1-osobowe. Dzięki temu ma być zapewniony większy dystans społeczny wśród mieszkańców akademików, wyższe bezpieczeństwo sanitarne.

Aby uwzględnić potrzeby specjalne części studentów np. małżeństw, rodzeństw oraz studentów w trudnej sytuacji materialnej, potrzebujących jak najtańszych miejsc w akademiku, SGGW na wniosek zainteresowanych studentów umożliwia jednak możliwość zakwaterowania wg nominalnej pojemności pokoi.

"Dotychczas nawet do 40 proc. miejsc w naszych domach studenckich było wykorzystywanych przez studentów innych uczelni. W związku z tymi zmianami będziemy kwaterować wyłącznie studentów naszej uczelni" - podkreślił rzecznik SGGW Krzysztof Szwejk.

Z kolei w akademikach Politechniki Warszawskiej, zgodnie z zarządzeniem rektora uczelni z 26 maja br., kwaterowanie nowych osób jest wstrzymane. W uzasadnionych przypadkach decyzję o zakwaterowaniu podejmuje rektor.

W sumie PW dysponuje ok. 5200 miejscami w domach studenckich w Warszawie oraz ok. 680 miejscami w domu studenckim w Płocku.

Uczelnia podkreśla, że w jej domach studenckich rygorystycznie są przestrzegane wprowadzone na czas pandemii obostrzenia i reżimy sanitarne. Na terenie domów studenckich obowiązuje wciąż zakaz przyjmowania osób z zewnątrz oraz organizowania zgromadzeń (towarzyskich, integracyjnych, rodzinnych, edukacyjnych itp.).

Najstarsza uczelnia Polsce, czyli Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, planuje w roku akademickim 2020/2021 udostępnić 2572 miejsca w akademikach. To mniej niż w latach poprzednich, dlatego że w pokojach trzy- i czteroosobowych będą kwaterowane po dwie osoby – wyjaśnił Adam Koprowski z biura prasowego UJ.

Dodał, że finalizowana jest procedura bezpieczeństwa związana z zakwaterowaniem i zasadami mieszkania w domach studenckich. Wszystkie procedury związane z przyznawaniem miejsc zostały uproszczone w taki sposób, by ograniczyć kontakt studentów ze sobą i pracownikami administracji. Składanie wniosków, jak i przydział zakwaterowania odbywa się w całości online, nie są wymagane, jak dotychczas, zaświadczenia z urzędów np. na potwierdzenie dochodu w rodzinie wnioskodawcy, a wszelkie osiągnięcia uwzględniane przy przyznawaniu miejsc dokumentuje się załączając pliki do wniosku.

Uczelnia planuje udostępnić aplikację, dzięki której będzie można zarezerwować dzień i godzinę zakwaterowania, aby uniknąć kolejek. Samo kwaterowanie zostanie rozciągnięte w czasie i zacznie się w połowie września. Zasady mieszkania w akademiku będą zgodne z zaleceniami MNiSW oraz wytycznymi środowiskowymi.

Jeśli chodzi o akademiki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, to wszystkie będą czynne, ale standardowe pokoje 3-osobowe zostaną ograniczone do dwóch osób. Na terenie domów studenckich wydzielone zostały także izolatoria z przeznaczeniem dla osób, u których zdiagnozuje się COVID-19.

Rozdział miejsc w akademikach AGH trwa do 16 września. Kwaterowanie rozpocznie się 22 września i będzie prowadzone pod ścisłym rygorem – zachowane mają być zasady bezpieczeństwa, studenci będą wzywani na dany dzień i godzinę do zakwaterowania. Poza wyjątkowymi sytuacjami rodzice nie będą wpuszczani do akademików.

Na terenie całego Miasteczka Studenckiego AGH obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zbliżającym się roku akademickim liczy się z koniecznością pojedynczego kwaterowania studentów w niektórych akademikach. „Standardem naszych akademików są pokoje 2-osobowe, które w razie konieczności zmienimy na pokoje 1-osobowe. Ze względów bezpieczeństwa uczelnia nie planuje również pełnego obłożenia domów studenckich UMCS" - poinformowała rzeczniczka uczelni Aneta Adamska.

Wszystkie domy studenckie - w Poznaniu, Gnieźnie, Słubicach i Kaliszu – udostępni żakom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obowiązywać w nich będą jednak limity mieszkańców. W sumie będzie dostępnych 95 proc. miejsc w akademikach – podał Przemysław Stanula z biura prasowego. Studenci będą kwaterowani pojedynczo w pokojach jednoosobowych i maksymalnie po dwie osoby w pozostałych pokojach wieloosobowych. Ponadto w każdym domu studenckim wydzielony zostanie przynajmniej jeden pokój przeznaczony na izolatorium dla studentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Dodatkowo planowane jest utrzymanie zakazu odwiedzin osób niezakwaterowanych w domach studenckich. W każdym domu studenckim znajdują się ogólnodostępne środki do dezynfekcji.

"Nie możemy w tej chwili odpowiedzieć, w jakim stopniu ostatecznie zostaną zapełnione domy studenckie w nadchodzącym roku akademickim - o tym przekonamy się na początku października, gdy rozpocznie się kwaterowanie studentów" – podał Stanula.

Znaczące ograniczenia w dostępie do swoich akademików wprowadził Uniwersytet Gdański. W nadchodzącym roku akademickim będą one dostępne tylko dla studentów pierwszego roku oraz cudzoziemców. Osoby te będą jednak musiały zobowiązać się (podpisując stosowne oświadczenie) do przestrzegania obowiązujących w budynkach zasad związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego. „W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obowiązuje zakaz odwiedzin gości zewnętrznych” – zaznaczają władze uczelni.

Z kolei z akademików Politechniki Gdańskiej będą mogli korzystać wszyscy chętni, niezależnie od tego, na którym są roku i z jakiego kraju pochodzą. Jednak, podobnie jak na UG, przyszli mieszkańcy będą musieli złożyć oświadczenia dotyczące swojego stanu zdrowia oraz zobowiązać się do ograniczenia przyjmowania wizyt osób z zewnątrz. „Wszelkie decyzje w sprawach kwaterowania w akademikach PG będą aktualizowane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej i wytycznych władz” – poinformowała uczelnia.

W nowym roku akademickim specjalne regulacje wprowadzone zostaną również w akademikach Uniwersytetu Wrocławskiego. W nowym semestrze będzie ponad 1000 miejsc w pięciu akademikach. Pokoje będą jednoosobowe, a ich mieszkańcy nie będą mogli przyjmować gości.

„Studenci będą zobowiązani do dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku, przestrzegania zasad dystansu społecznego, unikania gromadzenia się oraz zasłaniania ust i nosa w trakcie korzystania z przestrzeni wspólnych domu studenckiego” – poinformowała rzeczniczka uczelni dr Katarzyna Uczkiewicz.

W akademikach Politechniki Wrocławskiej przygotowano ok. 1900 miejsc, w tym nieco ponad 1000 zarezerwowano dla studentów, którzy będą kontynuować naukę na uczelni. Pozostałe miejsca przeznaczone będą dla osób rozpoczynających studia oraz studentów z programów wymian studenckich - poinformował PAP Michał Ciepielski z biura prasowego PWr.

Studenci zakwaterowani będą w pokojach jedno- i dwuosobowych. „Oprócz tego, że mniej osób będzie zakwaterowanych w akademikach, na korytarzach znajdą się płyny do dezynfekcji rąk. Mieszkańcy w przestrzeniach wspólnych będą musieli przemieszczać się w maseczkach ochronnych. Ograniczona zostanie też liczba osób, które z takich przestrzeni wspólnych mogą korzystać. Wprowadzony będzie również zakaz wejścia do akademików dla osób, które nie są tam zakwaterowane” – wyjaśnił Ciepielski.

Dodał też, że w przestrzeniach wspólnych będą prowadzone regularne dezynfekcje. W każdym akademiku zostaną też wyznaczone miejsca do izolacji. (PAP)