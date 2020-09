W piątek na stronie Parlamentu Studentów RP opublikowano stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie represji wobec narodu białoruskiego.

"Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie przemian demokratycznych w Białorusi - obowiązek takiego poparcia wynika z historii naszej drogi ku wolności. W szczególności ofiary represji, takich jak aresztowania, przemoc fizyczna lub ograniczenie praw do studiowania czy pracy w uczelni, powinny móc liczyć na wsparcie Państwa Polskiego poprzez zapewnienie im dostępu do programów wymiany akademickiej. Część polskich uczelni już stworzyło preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów. Zachęcamy inne uczelnie do tworzenia podobnych programów" - piszą autorzy dokumentu.

Przypominają, że od kilku tygodni jesteśmy świadkami pokojowych protestów narodu białoruskiego, domagającego się demokratycznych przemian. "Wydarzenia te przywołują w pamięci wysiłki Polaków zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych czterdzieści lat temu. Pamięć o tych wydarzeniach zobowiązuje nas, czyli instytucje przedstawicielskie środowiska akademickiego Rzeczypospolitej Polskiej, do wyrażenia naszej solidarności oraz wsparcia walczących o wolność Białorusinów w tak ważnych i zarazem trudnych dla nich chwilach"- czytamy w dokumencie.

Niepokój autorów oświadczenia budzą informacje o represjach, których ofiarami padają przedstawiciele białoruskiego środowiska akademickiego. "Podejmując takie działania, władze Białorusi rażąco naruszają autonomię akademicką, która jest jedną z fundamentalnych wartości europejskiego świata akademickiego; białoruskie uczelnie stanowią integralną część tego świata" - czytamy w oświadczeniu.

Tymczasem zdaniem autorów dokumentu poszanowanie tej wartości jest warunkiem koniecznym dla współpracy państw europejskich oraz instytucji akademickich z rządem i instytucjami białoruskimi w obszarze szkolnictwa wyższego oraz nauki. "Stanowczo potępiamy wszelkie działania podejmowane przez władze niektórych uczelni białoruskich, ograniczające prawo do edukacji ze względu na poglądy, wyrażane opinie oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę praw i wolności obywatelskich".

Autorzy oświadczenia wyrażają uznanie dla tych uczelni, które otoczyły ochroną członków swojej społeczności akademickiej, odważnie stawiając czoła możliwym represjom ze strony administracji.

KRASP, PSRP oraz RGNiSW to ujęte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce instytucje przedstawicielskie środowiska akademickiego w Polsce.