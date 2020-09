Premier Mateusz Morawiecki zaproszenie dla wszystkich klubów parlamentarnych na kolejne spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji na Białorusi zapowiedział w środę w Programie I Polskiego Radia. Udział w rozmowie zadeklarowali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i koła w Sejmie. Poprzednie takie spotkanie odbyło się 26 sierpnia.

Dworczyk pytany o to spotkania w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, powiedział, że zaplanowano je na najbliższy poniedziałek, na godz. 10. Jak dodał, część tego spotkania będzie miała formułę niejawną.

Na pytanie, czy do kancelarii premiera zaproszony zostanie Szymon Hołownia, z uwagi m.in. na to, że do jego ruchu "Polska 2050" dołączyła posłanka Hanna Gill-Piątek, która w związku z tym odeszła z klubu Lewicy, Dworczyk zwrócił uwagę, że na spotkanie zaproszeni są przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych.

"Posłów niezrzeszonych ze względu na formułę tego spotkania trudno byłoby wszystkich zapraszać" - dodał minister. Sam Hołownia natomiast, jak zaznaczył, w takim spotkaniu nie może uczestniczyć, ponieważ jest ono klauzulowane. Posłowie mają dostęp do tajnych dokumentów - podkreślił szef KPRM.

Przypomniał także, że w tej sprawie odpowiedział już samemu Hołowni, po tym jak przedstawiciele ruchu "Polska 2050" zadeklarowali chęć udziału w poprzednim spotkaniu premiera z parlamentarzystami. Dworczyk wyjaśnił w odpowiedzi, że taki udział jest niemożliwy i zaproponował zarazem spotkanie indywidualne.

"Natomiast odpowiedzi zwrotnej już potem nie dostaliśmy jako kancelaria premiera" - powiedział minister.

Na Białorusi od tygodni trwają protesty po wyborach prezydenckich 9 sierpnia, w których według oficjalnych danych ubiegający się o reelekcję Alaksandr Łukaszenka miał zdobyć 80,1 proc., a kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska - 10,1 proc. głosów. Wielu Białorusinów uważa, że wyniki zostały sfałszowane.

Premier Morawiecki w środę spotkał się z Cichanouską, która przebywała z wizytą w Polsce.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska